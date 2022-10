La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil ha otorgado la victoria al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que regresa al poder después de haber dirigido el país entre 2003 y 2011. Al igual que en su primera legislatura, el líder del Partido de los Trabajadores hereda un país que atraviesa una situación complicada, marcada por la crisis económica derivada del impacto de la pandemia y una profunda división tanto en las Cámaras, como en las calles.

Estos son algunos de los retos a los que tendrá que hacer frente el futuro presidente en la próxima legislatura.

El desafío económico

Estas eran las primeras elecciones que celebraba Brasil tras la pandemia de Covid-19, en la que murieron más de 680.000 personas y que causó graves estragos en la economía del gigante sudaméricano, de los que todavía se recupera.

Pese a que en septiembre la tasa de inflación bajó hasta el 7,17% desde su pico máximo en abril, con el 12,5%, los ciudadanos siguen sufriendo los altos precios. Los expertos coinciden en el que el desafío económico será crucial en esta legislatura, más aún con un Congreso muy fragentado que no van a poner fácil la aprobación de medidas y reformas de un Gobierno que no tiene mayoría.

"No sabemos cuál es el tamaño del desafío porque Bolsonaro no tiene unas cuentas claras y transparentes, pero el próximo presidente va a heredar un brasil con cuentas desequilibradas, que no crece de forma potente hace años y que arrastra una gran precarización del sistema de trabajo", expone a RTVE.es la doctora en Ciencias Sociales y profesora en la Universidad Federal de Sao Paulo, Esther Solano.

La actividad económica ha crecido en los últimos meses, en parte por la reactivación del sector servicios tras la pandemia, pero también gracias a las medidas de gasto público impulsadas por Bolsonaro con su plan 'Auxilio Brasil', destinado a aumentar sus posibilidades de reelección. Sin embargo, está por ver si el país puede mantener ese ritmo de recuperación en un contexto global cada vez más incierto.

Como apunta el analista de Inteligencia Cualitativa en el Centro de Prospección e Inteligencia de FGV, Leonardo Paz, su gobierno ha tomado "medidas poco ortodoxas con los presupuestos" que van a hacer que los presupuestos de 2023 se conviertan "en una cuestión crítica" para la próxima legislatura.

El profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la Fundación Getulio Vargas, Sérgio Rodrigo Marchiori, señala que el gasto de Bolsonaro para intentar su reelección tiene que ser "compensado" y que el próximo gobierno tendrá mucho menos dinero para gastar. "Será difícil convencer a la población de que hay que recortar gastos que ya se están recortando, y que, desgraciadamente, son necesarios".