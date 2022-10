En los últimos cuatro años en América Latina, los gobiernos de derecha establecidos firmemente durante casi dos décadas han sido reemplazados por gobiernos de izquierda. La victoria del líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva frente al ultraderechista y ahora presidente saliente Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, refleja un cambio político regional, después de que candidatos de izquierda también ganaran en Colombia y Chile recientemente.

A pesar de que muchos pueden ver este giro como una nueva “marea rosa” en América Latina, los analistas coinciden en que realmente lo que se está dando en la región es “un giro hacia la oposición”.

“Es un castigo a los gobiernos existentes. No sé si podría decirse que los latinoamericanos se han hecho más de izquierdas, pero estoy segura de que están más enfadados con sus gobiernos”, señala en declaraciones a RTVE.es la investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Erika Rodríguez, quien añade que “hay una combinación de enfado con los gobiernos y nuevos temas en la agenda”.

Para el profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Harto, la alternancia en los gobiernos de los países de América Latina es una buena señal, ya que “es un principio que se vive en todas las democracias avanzadas”. “El electorado, después de experiencias con un determinado color político, cambia. América Latina se normaliza, se moderniza”, afirma el analista, aunque subraya que se tratan de “izquierdas diferentes”.

Giro a la izquierda por la alternancia y el voto antioficialista

Desde México en el norte hasta Chile en el sur, el mapa político de América Latina cada vez se parece más al de principios de la década de los 2000, cuando la conocida como “marea rosa” se apoderó en la región con gobiernos de izquierda. Sin embargo, los expertos aseguran que esta vez es diferente y que la tendencia a favor de líderes izquierdistas está impulsada por un rechazo a los gobiernos en el poder.

“No se trata de una repetición de la ola de izquierda de hace 20 años, cuando las circunstancias eran muy diferentes. En América Latina es un giro hacia la oposición”, afirma a RTVE.es el periodista y analista político Michael Ried.

El profesor Harto explica que el primer giro a la izquierda que dio América Latina a principios del siglo XXI “fue una novedad” porque “veníamos de gobiernos que habían hecho procesos de transición a la democracia y era una novedad que la izquierda estuviera en el poder”. “Parecía que si ganaba la izquierda, las fuerzas de la reacción iban a impedir ese triunfo. El sentido que tuvo fue romper con esa maldición histórica y una vez que gobernó, lo que vino fue alternancia”, subraya.

En este sentido, Harto señala que las variables del nuevo giro a la izquierda en la región son muchas y que una de ellas es que “los países que han votado a la izquierda lo han hecho porque con anterioridad una buena parte tenía gobiernos de derechas”. “El último caso es el de Brasil con Bolsonaro. Esto se puede interpretar como un voto antioficialista”, añade.

Ahora, los gobiernos de izquierda han vuelto porque los de derecha que los reemplazaron en su día no han sabido apreciar la frustración popular debido a los problemas económicos y los devastadores efectos de la pandemia, entre otras cosas.

En el caso de Brasil, al ultraderechista Jair Bolsonaro se le acusa en gran parte de su postura escéptica hacia la pandemia, ha presidido durante la destrucción récord de la selva amazónica y en ese mismo periodo ha aumentado hasta 33 millones el número de ciudadanos que pasan hambre en el país. Por su parte, Lula da Silva es un político veterano al que se le atribuye haber sacado de la pobreza a unos 30 millones de brasileños y en su nuevo mandato ha prometido volver a las políticas dirigidas a aumentar la asistencia social y una mayor protección de la Amazonia.

“El movimiento de extrema derecha no ha hecho realidad sus promesas. En particular, en el caso de Brasil”, afirma el profesor de la Universidad de York, Joao Nunes, en declaraciones a RTVE.es. “Lo que estamos viendo es a la izquierda reinventándose. Estamos viendo una prueba de que el populismo de extrema derecha no funciona y, al mismo tiempo, estamos siendo testigos de que una parte de la izquierda está intentando reinventarse, comunicándose más estrechamente con movimientos sociales”, añade.