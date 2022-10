Los economistas Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig han sido reconocidos con el Nobel de Economía de 2022 por sus investigaciones sobre el papel de los bancos en las economías, las cuales ayudaron a entender "por qué es vital evitar los colapsos bancarios" y "mejoraron la forma en que la sociedad enfrenta las crisis financieras", según ha anunciado este lunes la Real Academia de las Ciencias Sueca, con sede en Estocolmo.

La Academia ha destacado que hace 15 años, cuando estalló la crisis financiera, ellos ya estaban advirtiendo del peligro de la banca cuando no está debidamente regulada. "Las ideas de los laureados han mejorado nuestra capacidad para evitar crisis graves y rescates costosos", ha apuntado el presidente del Comité del Premio en Ciencias Económicas, Tore Ellingsen.

“BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig “for research on banks and financial crises.”#NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj“