La contraofensiva ucraniana avanza sin freno en los frentes del sur y del noreste de Ucrania. El pasado fin de semana, el Ejército de Kiev recuperó el bastión de Limán, una ciudad clave en la región de Donetsk, una de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia. Se trata de la segunda derrota significativa de las tropas rusas en el este del país en menos de un mes.

Los analistas coinciden en que este giro en la situación del conflicto en cuestión de unas semanas se debe a varios factores, entre ellos la ayuda que ha recibido Ucrania por parte de los países de Occidente, así como la desmoralización de los soldados rusos.

“Hay una combinación de relevancia de la fuerza militar ucraniana recibida y de la ayuda recibida desde Occidente, algunos errores tácticos y logísticos rusos, y una baja moral también en las fuerzas rusas”, indica a RTVE.es el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija, Carlos López.

Según los expertos, decir que Ucrania está ganando la guerra es algo “prematuro”, aunque el avance de las tropas ucranianas en el sur y en el este del país es importante porque es “una clara inyección de motivación para el Ejército ucraniano” y también debido a la importancia geoestratégica, según señala el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Josep Puigsech. “Lo que está consiguiendo el Ejército ucraniano es empezar a controlar pueblos o ciudades que son vías de comunicación fundamentales y está recuperando ciudades que son estratégicamente determinantes”, añade.

Por su parte, el coronel de artillería retirado Emilio Sánchez de Rojas señala que la ofensiva ucraniana es “muy buena” y que “es evidente la mano planificadora del Pentágono” . “La Inteligencia y planificación por parte del Pentágono se ve claramente, porque hasta ahora no habían hecho ningún tipo de acción”, indica el coronel. “Los satélites estadounidenses han estado trabajando con la Inteligencia. Si tienes una buena Inteligencia, tienes un Ejército mayor ”, añade.

“Esa movilización parece que está produciendo unos efectos de desmoronamiento también político y social en Rusia ”, señala López. “Hay mucho miedo entre los hombres adultos en Rusia (...). Se están produciendo salidas masivas de ciudadanos rusos hacia el exterior, un caso insólito, ya que normalmente la gente huye de un país cuando es invadido, no cuando invade a otro ”, añade.

En este escenario de avance de las tropas rusas, Putin emitió una orden de movilización militar parcial que afectará a un total de 300.000 reservistas , de los cuales más de 200.000 ya han sido incorporados a las filas . El ministro de Defensa ha destacado que un gran número de voluntarios acude a las oficinas de alistamiento en Rusia, pero muchos ciudadanos rusos huyen a otros países como Finlandia, Georgia o Turquía, porque no quieren ser reclutados.

Es “prematuro” decir que Ucrania está ganando

El panorama de Rusia en la guerra en Ucrania ha cambiado por completo debido a la gran contraofensiva ucraniana desde principios de septiembre. Zelenski ha asegurado que el Ejército ucraniano está llevando a cabo “un avance bastante rápido y potente en el sur” y ha anunciado que solo esta semana “docenas de localidades ya han sido liberadas del falso referendo ruso de anexión”. Además, según los mapas que aparecen cada día detrás del portavoz del Ejército ruso, Ígor Konashénkov, se observa que del día 3 al 4 de octubre las líneas defensivas en el norte de Jersón se han movido alrededor de 30 kilómetros hacia el sur.

A pesar de los avances del Ejército ucraniano, los analistas coinciden en que es “un poco prematuro” decir que Ucrania está ganando la guerra. “Ucrania todavía no ha ganado ninguna gran batalla. Todavía no ha recuperado ninguna gran ciudad concreta, aunque sí es esperable que la recuperen”, estima el coronel. “Cuando llegue el invierno es esperable que haya una paralización. Esto no es un partido de fútbol de una hora. Todavía queda mucho”, recalca.

El profesor de la UAB opina que los avances de las tropas ucranianas “indican que Rusia no va a conseguir todo a lo que aspiraba en esta guerra”, aunque admite que se le hace "muy difícil pensar que Ucrania pueda ganar completamente esta guerra y que el Ejército ruso no acabe obteniendo una determinada parte del territorio ucraniano”. “Sería muy complicado para Putin no poder presentar a su opinión pública algún tipo de victoria factual concreta, y sería muy complicado que el Ejército ucraniano tuviese la posibilidad de recuperar absolutamente todo el territorio que formaba parte de las fronteras antes del inicio de la guerra”, añade.

Por su parte, López no ve fácil imaginar que Ucrania “expulse por completo a las tropas rusas, incluyendo las regiones de Donetsk, Lugansk y Crimea, que fueron ocupadas en 2014”. “Para que se llegara a ese escenario de una victoria total de Ucrania, una salida completa de soldados rusos y un retorno a las fronteras de 2014, sería necesario un desmoronamiento completo de Rusia en el plano militar y en el político”, considera el profesor. “No bastaría con la caída de Putin. Sería necesario que lo que quiera que fuera que llegara después, estuviera dispuesto a entrar en unos términos de negociación que pudiera conducir a eso”, asevera.