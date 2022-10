El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado transferir el control de la central nuclear de Zaporiyia, en territorio ucraniano, a un responsable ruso, después de la anexión de este territorio junto con los de Donetsk, Lugansk y Jersón.

El asesor del director general de la empresa estatal rusa para la energía nuclear, Rosenergoatom, Renat Karchaa, que acompañó a la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) durante su visita a la planta de Zaporiyia a finales de agosto, ha explicado que Rusia será la propietaria de todo el complejo nuclear.

"Se ha creado una organización operativa. Esta estructura fue establecida por Rosenergoatom. La Federación Rusa será la propietaria del complejo en todo lo relacionado con la central nuclear", ha declarado Karchaa en el canal de televisión pública Rossía-24. La organización operativa se estableció el pasado día 3.

Karchaa ha asegurado que ya hay un candidato para el puesto de director general de la central nuclear, y que proviene de la actual plantilla en Zaporiyia, operada por empleados ucranianos, aunque controlada por las tropas rusas. El que era director general de la planta, Ihor Muráshov, fue detenido durante varios días y posteriormente expulsado a territorio dominado por Kiev.

El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha anunciado que se desplazaba a Kiev para discutir el establecimiento de una zona de protección alrededor de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia.

“On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai“