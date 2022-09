Los expertos de la misión de la ONU han sido testigos de la presencia de personal, vehículos y equipos militares rusos en varios lugares de la central, incluidos camiones militares en la planta baja de las salas de turbinas de la unidad (reactor) 1 y la unidad (reactor) 2. Los inspectores nucleares piden que se retiren esos equipos militares porque interfieren en posibles operaciones de seguridad de la planta y esos espacios no se concibieron para ese uso militar.

El OIEA también critica la presencia de personal de Rosenergoatom, la filial de operaciones de la central nuclear rusa de Atomenergoprom, ya que interfiere en las "líneas normales de mando o autoridad operativa y crea posibles fricciones en lo que respecta a la toma de decisiones".

De este modo, el OIEA afirma que el escaso personal ucraniano que opera en Zaporiyia está sometido a una gran tensión y presión constantes, por lo que esta situación no es sostenible y podría conducir a un aumento de los errores humanos con implicaciones para la seguridad nuclear.

El informe de 52 páginas muestra preocupación por el deterioro de diversos elementos de la planta y la dificultad técnica para repararlos. "El equipo fue testigo de que varios equipos eléctricos en la zona del patio de maniobras estaban dañados debido a los recientes bombardeos y que las reparaciones de algunos de estos equipos requerirían mucho tiempo, ya que las piezas de repuesto estaban hechas a medida", señala el documento.

La misión de apoyo y asistencia del OIEA al personal de Zaporiyia permanecerá en la planta con dos expertos para estabilizar la situación e informar de manera confiable sobre su estado, ha asegurado en varias ocasiones su director, el argentino Rafael Grossi.

“Important findings & concrete recommendations in our report on the nuclear security, safety & safeguards situation in #Ukraine. The IAEA Support & Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) will remain at the plant to stabilize the situation & reliably report on its status. https://t.co/AM5fMKQgRo“