El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha exigido repetidamente la retirada inmediata de las tropas rusas que tienen el control sobre la planta atómica desde hace meses. La misión de la OIEA llegó la semana pasada a Zaporiyia, tras lograrse un acuerdo con Moscú y Kiev para hacer posible el trabajo de sus expertos, dirigidos por el argentino Rafael Grossi. Tras la retirada de ese equipo ha quedado en la planta una misión permanente de dicha agencia de la ONU, compuesta por dos representantes.

El responsable estatal de la energía nuclear ucraniana, Petro Kotin, ha afirmado a Reuters que es vital que la misión de los inspectores conduzca al fin de la ocupación rusa de la instalación y ha pedido nuevas misiones en el lugar, incluso por parte de las fuerzas de paz de la ONU.

Kotin asegura que será una situación muy difícil para Ucrania si tiene que pasar este invierno sin la instalación, que suministraba más de una quinta parte de las necesidades de electricidad del país antes de la guerra. "Si no tenemos la central nuclear de Zaporiyia, será un invierno peligroso. La necesitamos", alerta.

El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, ha advertido que Rusia quiere el control de la central de Zaporiyia para evitar que Ucrania ayude a Europa. Según ha escrito en Twitter, "Ucrania puede ayudar a la UE a aliviar la crisis energética este invierno con sus exportaciones de electricidad", motivo por el cual, argumenta, "Rusia intenta secuestrar la central nuclear de Zaporiyia e impedirlas".

"Ucrania y la UE están en el mismo barco: debemos permanecer unidos y derrotar a Putin antes de que nos traiga a todos aún más problemas", alerta Kuleba.

