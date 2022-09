El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el exjefe del Gobierno Mariano Rajoy y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han unido sus voces este viernes en el Foro la Toja-Vínculo Atlántico para descalificar la reforma fiscal presentada esta semana por el Gobierno.

Los tres representantes del PP han participado en la segunda jornada de este foro. Si la apertura de este evento el jueves por parte del rey estuvo marcada por la situación en Ucrania, este viernes el foco se ha puesto sobre las consecuencias económicas y sociales, y es en ese contexto en el que se ha abordado la reforma fiscal planteada por el Gobierno.

El primero en referirse a ella ha sido Feijóo, quien ha considerado que lo que el Gobierno está haciendo es "populismo fiscal" y la ha descalificado por ser "confusa, improvisada e incompleta", un "error" y una "enorme decepción".

El líder 'popular' ha considerado que la reforma se trata en realidad de una subida fiscal de más de 3.000 millones de euros y ha lamentado que no baje los impuestos a las clases medias –solo se aplica hasta los 21.000 euros–, que no sea efectiva en 2022 y no actúe sobre la cesta de la compra al negarse a bajar el IVA de los productos básicos.

Feijóo ha resaltado el argumento "incoherente" del Gobierno de decir que no reduce ese IVA porque se beneficiarían también los ricos, cuando ha bonificado los carburantes y el IVA de la luz y el gas para todos. Además, ha afirmado que esa reforma afecta a la competitividad de las empresas y abre un debate sobre la invasión de competencias autonómicas y la inseguridad jurídica.

Rajoy: "Estamos caminando a un modelo fiscal Frankenstein" A sus críticas se ha sumado Rajoy, quien ha participado en el ya tradicional cara a cara de este foro con el expresidente del Gobierno Felipe González para analizar diversos aspectos políticos y económicos de España y de Europa. Los dos han apostado por un pacto de rentas y González ha llegado a pedir que haya unos nuevos Pactos de la Moncloa, recalcando que son los dirigentes políticos los que tienen que llegar a un acuerdo, no los agentes sociales. "Los sindicatos y la patronal se van a poner de acuerdo rápidamente, gran mérito de la ministra de Trabajo –ha precisado de forma irónicamente– si el Estado pone el dinero". Rajoy ve viable ese pacto de rentas, pero considera muy complicado que haya un pacto fiscal ante las decisiones del Gobierno de Sánchez.

"Estamos caminando, si no hemos llegado ya, a un modelo fiscal Frankenstein (...) Y me preocupa mucho que se quiera resucitar el viejo debate de ricos y pobres. Eso es populismo. Eso es Perón" ha añadido en presencia del expresidente argentino Mauricio Macri. Y ha proseguido con ese argumento: "Ponemos a Perón y a Robin Hood en el Gobierno y ya hemos cuadrado el círculo. Aquí algunos creen que gobernar es acabar con los ricos". Para Rajoy, los gobiernos no pueden jugar a dividir a los ciudadanos, sino que tienen que intentar sumar.

Moreno acusa al Gobierno de "desautorizar" la autonomía fiscal andaluza También el presidente andaluz ha reprochado la reforma del Gobierno, al que ha acusado de "desautorizar" la autonomía fiscal de su comunidad "en una especie de fraude de ley" con su nuevo "impuesto de solidaridad" a las grandes fortunas. Además, cree que el Gobierno va a aprobar "por la puerta de atrás" una "contrarreforma" que crea "inseguridad jurídica e incertidumbre" a los contribuyentes. "Es un gravísimo error de la ministra de Hacienda", ha alertado Moreno, que ha lamentado que "por una competición absurda" del PSOE con Podemos se haga asimismo "una enmienda a la totalidad" a la política fiscal del resto de países de la UE.