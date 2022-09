La Fiscalía General del Estado se ha comprometido a ofrecer a las víctimas de violencia machista, delitos de odio y trata herramientas para facilitar su testimonio, que califica de "imprescindible" en cualquier fase del procedimiento, para evitar incomparecencias o la revictimización en el juicio.

"No son las víctimas las que se tienen que adaptar al proceso o a la Justicia: somos nosotros quienes debemos adaptarnos a ellas y a sus necesidades", ha dicho la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, al presentar la memoria de la Fiscalía General del Estado 2021, en el acto de apertura del año judicial, donde ha sustituido al fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras su positivo por COVID-19.

El Ministerio Público considera que el testimonio de las víctimas "no debe significar una carga, un elemento violento o desgarrador", por lo que se compromete a "explorar todos los aspectos posibles de protección para proporcionar a los fiscales una herramienta jurídica integral" poniendo a la institución al servicio del legislador para tal fin.

Con ello se pretende, principalmente, evitar la victimización secundaria mediante mecanismos, como otorgar a su testimonio en cualquier fase del procedimiento el valor de prueba preconstituida, y hace hincapié en tres ámbitos: violencia de género, víctimas de trata y delitos de odio.

En su discurso, Sánchez Conde no ha olvidado pedir una mayor autonomía del Ministerio Fiscal a nivel presupuestario, organizativo, normativo y formativo que pasa por una "reforma estatutaria", al tiempo que ha reiterado que desde la Fiscalía son "plenamente capaces de asumir la investigación criminal en las mejores condiciones", lo que implica el cambio del proceso penal pasando del juez de instrucción al fiscal investigador.

La número dos de la Fiscalía ha desgranado en el discurso los principales hitos de la Memoria relativa a 2021.

La Fiscalía abrió 151 procedimientos por terrorismo en 2021 , según la Memoria, que advierte de la "gran divergencia" que existe en los tribunales a la hora de juzgar los delitos de enaltecimiento. Así, mientras en casos de enaltecimiento yihadista la condena "no resulta en exceso complicada", en los casos de ETA o el GRAPO las exigencias jurisprudenciales lo han convertido en un delito "de casi imposible condena".

Entre sus propuestas de reformas legales, la Fiscalía pide una modificación íntegra de la dispensa de la obligación de declarar para que no puedan acogerse a la misma las propias víctimas del delito, ya que detrás de esa decisión "subyace temor a su agresor, presión de su entorno o dependencia emocional de él".

En relación con la violencia sexual, el Ministerio Público expresa su preocupación por las víctimas , para quienes solicita que no tengan que declarar de forma reiterada ante los tribunales "para rememorar y narrar lo acontecido", sino que valga con su testimonio en la fase de instrucción e investigación.

En la actualidad, tal y como apunta el informe, estas actuaciones "han cesado" y, debido a esta medida, ningún menor extranjero no acompañado ha sido repatriado durante 2021 . En total, han sido 4.034 los menores que han entrado en el país de forma irregular en 2021, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, de los que también se desprende que un 75,5% de ellos (3.048) lo hicieron sin la compañía de un adulto.

Seguridad vial

Tras dos años de pandemia, en 2021 se dispararon las sentencias condenatorias por exceso de velocidad y por conducción bajo la influencia del alcohol o drogas, al tiempo que aumentaron las conducciones temerarias.

El Ministerio Público detecta que un "relevante" porcentaje de ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes, no cumplen las normas viales: se saltan semáforos en rojo, van en dirección no autorizada e invaden zonas peatonales por las que no pueden circular, "perturbando, a veces gravemente", la convivencia ciudadana.

Por ello, reclama controles en determinadas zonas que se consideren especialmente conflictivas y un marco normativo claro.

Además, la memoria de la Fiscalía advierte de que las víctimas de accidentes de tráfico no reciben, en general, pese a los esfuerzos realizados, la atención jurídica y personal debida y con frecuencia se encuentran en situación de indefensión ante sus derechos morales y resarcitorios, particularmente las de mayor vulnerabilidad económica o social.