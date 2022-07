El futuro fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado este jueves en el Congreso su valía para ocupar el puesto frente a las críticas, ha denunciado ser objeto de "mentiras" e "insultos" y ha acusado a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) críticos con su nombramiento de someterlo a un "tribunal de honor" sin posibilidad de defensa.

García Ortiz ha comparecido ante la Comisión de Justicia como parte del proceso legalmente establecido para ser confirmado como fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado, que se apartó del puesto por motivos de salud.

La audiencia ha estado marcada por las acusaciones vertidas por PP, Vox y Ciudadanos, que han dejado claro que no consideran que García Ortiz, hasta ahora jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) sea la persona adecuada para encabezar el Ministerio Público al estimar que no cumple con la debida imparcialidad, autonomía y neutralidad respecto al Gobierno.

Mano derecha de Delgado, García Ortiz ha respondido una a una a las acusaciones, ha elogiado el trabajo de su hasta ahora jefa y ha prometido más autonomía a los fiscales.

El futuro fiscal general ha asegurado que entiende que "moleste" al PP una foto "con el logotipo del PSOE", pero ha afirmado que acudió al acto con autorización de la inspección fiscal, a la que pidió permiso, y ha defendido su derecho a la libertad de expresión. Ha hecho hincapié en que no cometió ninguna irregularidad y ha precisado que no era una acto del PSOE, sino de la Fundación Ideas.

El portavoz del PP, Luis Santamaría, ha vaticinado que será el "encargado de rebajar la presión del fiscal en los procesos que afectan al independentismo para que la mayoría del Gobierno no se tambalee" y ha esgrimido la foto en la que García Ortiz aparece en un acto en Galicia organizado por la fundación del PSOE.

García Ortiz, que ha agradecido el tono de los portavoces, pero no sin denunciar "insinuaciones, mentiras y falsedades", ha asegurado que siempre procurará lo mejor para una profesión en la que entró en 1999 y que volverá a ejercer cuando deje el cargo.

Unas personas que solo conocen su hoja de servicios "se han lanzado a buscar recortes de prensa para decir por qué" no es idóneo y le han sometido a un "tribunal de honor" , prohibido por la Constitución, sin darle audiencia o posibilidad de réplica, ha reprochado.

Muchas de las críticas de la oposición se han basado en el voto particular firmado por siete vocales del sector conservador del CGPJ que se desmarcaron del dictamen favorable de ese organismo a su candidatura.

La prescripción del crimen de Miguel Ángel Blanco

Otro de los focos de crítica ha sido la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) en relación a la investigación contra los ex jefes de ETA por su presunta implicación en el secuestro y asesinato del concejal 'popular' Miguel Ángel Blanco. El portavoz de Cs Edmundo Bal le ha reprochado que, si había "dudas" sobre si los hechos podían estar prescritos debería haberse posicionado "de lado de las víctimas", no de "los verdugos".

A este respecto, ha asegurado que "no se han dado directrices de ningún tipo, y mucho menos de carácter político" para apreciar la prescripción, incidiendo en que la Fiscalía ha apoyado la reapertura de esta y otras causas contra ex jefes de ETA y en que aún no estamos en el momento procesal "oportuno" para hablar de la caducidad de los delitos. En cualquier caso, ha anunciado que el asunto se elevará a la Junta de Fiscales de Sala para fijar criterio.