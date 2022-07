La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha presentado este martes su renuncia al cargo alegando motivos de salud tras ser intervenida en la columna vertebral. El Consejo de Ministros prevé nombrar este martes al fiscal de Sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, para sustituirla al frente del Ministerio Fiscal.

La ministra portavoz de Justicia, Pilar Llop, ha informado en la rueda posterior al Consejo de Ministros del cese de Delgado "a petición propia" y ha subrayado que las razones son “exclusivamente médicas y de salud”, ya que tiene “la espalda rota y dos hernias discales”. “Los médicos le han recomendado tranquilidad, evitar tensiones y le han advertido de que su salud está en riesgo”, ha asegurado. Y ha valorado la renuncia de Delgado como “un ejercicio de responsabilidad”: “Ella es consciente de la enorme exigencia que requiere” el cargo y “entiende que el servicio público requiere una entrega absoluta que es incapaz de asumir”.

Se ha pronunciado así tras recibir por carta la renuncia de Delgado, que ha emitido un comunicado este martes en el que explica que, el pasado 20 de abril, se sometió a una intervención de urgencia en la columna vertebral cuyas consecuencias "le han llevado a la convicción de que no se encuentra en las condiciones físicas exigidas para tal alta función". Delgado explica en su carta que se le extirpó un quiste sinovial "que comprimía el conducto de las vértebras" L2/L3 del lado derecho y se eliminó una fractura de la faceta articular de la vértebra, pero le quedó "una columna muy afectada que obligará a nuevas intervenciones quirúrgicas".

Delgado ha subrayado "lo difícil de una decisión en la que ha tenido que conjugar su inequívoca vocación de servicio público con un alto sentido del deber y responsabilidad", lo que le ha llevado a convencerse de que no se encuentra en buenas condiciones físicas para cumplir con el desempeño de sus funciones.

Hace un balance "satisfactorio" de sus dos años al frente de la Fiscalía

La fiscal general hace un balance de sus dos años al frente del cargo que considera "satisfactorios". "Se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la carrera fiscal y la justicia española y un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables", concluye el comunicado.

La dimisión de Delgado se produce un día después de la de otra persona que ha sido muy cercana a Sánchez, Adriana Lastra, que renunció este lunes como vicesecretaria general del PSOE alegando también motivos de salud en relación a su baja por un embarazo de riesgo.

Llop ha agradecido a Delgado “su compromiso” con la institución de la Fiscalía con su “fortalecimiento como un elemento clave del poder judicial” y por su “inequívoca vocación de servicio público”. Ha enumerado los “muchos logros” que se han logrado bajo el mandato de Delgado, como la aprobación de un código ético en la Fiscalía, el reglamento de la carrera fiscal, el incremento del número de plazas fiscales, o la reorganización de la institución logrando “prácticamente la paridad”, entre otras cuestiones.

El nombramiento de Delgado en febrero de 2020 como fiscal general del Estado provocó un aluvión de críticas entre los principales partidos de la oposición, puesto que su nombramiento se produjo inmediatamente tras su cese como ministra de Justicia del primer gobierno de Pedro Sánchez (cargo que ocupó entre junio de 2018 y enero de 2020).

La ministra de Justicia no se ha pronunciado sobre si el cese de Delgado puede allanar el camino para que PSOE y PP se pongan de acuerdo y renueven el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como le han preguntado los periodistas. Sí ha acusado al PP por haber “bloqueado la renovación” del órgano de poder de los jueces y no cumplir, ha dicho, con la Constitución. Le ha recordado que los tres años y medio del CGPJ en funciones están “produciendo un retraso en las sentencias” del Tribunal Supremo debido a las vacantes que existen en el mismo y que no pueden ser nombradas por un CGPJ en funciones. Y que el Gobierno “lleva más de un año esperando el informe sobre la ley de enjuiciamiento judicial”, sin el que no puede ser elevado al Consejo de Estado ni a las Cortes.