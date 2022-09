El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno aprobará una excepción para las instalaciones de cogeneración de las industrias con gran consumo de gas, permitiendo que queden cubiertas temporalmente por el mecanismo ibérico, y ha asegurado que no habrá medidas energéticas "dramáticas" como apagones o racionamientos.

Así lo ha anunciado durante el debate que mantiene este martes en el Senado con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre sus diferentes propuestas para afrontar la crisis energética.

"Es una medida excepcional para los tiempos excepcionales que vivimos, solicitada por la propia industria", ha defendido el presidente, que ha señalado que la medida beneficiará a sectores que representan el 20 % del PIB industrial, como la cerámica, el ladrillo o el textil, entre otros. "Podrán seguir operando y garantizar el empleo en todo el territorio nacional", ha añadido.

En total, ha dicho Sánchez, las medidas aprobadas para asistir a la industria alcanzan los 850 millones de euros, entre rebajas de impuestos, peajes, ayudas directas, o el aumento de las compensaciones por el coste de los derechos de emisión de CO2.

Fuentes del Gobierno han indicado en una nota que la cogeneración cobra una retribución regulada que otorga una rentabilidad del 7,4%. "El incremento de los costes del gas ha obligado a parar a muchas instalaciones; en la actualidad, la producción eléctrica de la cogeneración es un 60% más baja de lo normal", han señalado. Es por ello que el Ejecutivo está tramitando una orden ministerial para incrementar su retribución regulada en más de 1.000 millones.

Por otro lado, el Gobierno va a modificar la regulación del régimen retributivo de la cogeneración, permitiendo que las instalaciones que así lo deseen renuncien a él temporalmente, de modo que puedan percibir el ajuste del mecanismo ibérico, como las centrales convencionales de gas.

Asegura que no habrá medidas "dramáticas" ni "escenas apocalípticas"

Sánchez ha recordado la incertidumbre ante "el chantaje de Putin" por la guerra en Ucrania. "Lo que estamos haciendo es prepararnos para lo peor, que es un corte total del gas ruso", ha expresado. No obstante, ha asegurado que a pesar del compromiso para el ahorro energético del 7%, no habrá medidas "dramáticas" como apagones o racionamientos.

Sánchez avisa de que el corte de gas ruso puede afectar a España: "Estamos preparándonos para lo peor"

"No habrá apagones de electricidad ni escenas apocalípticas como evoca la bancada de la derecha", ha afirmado, tras lo cual ha insistido en que solo habrá "recomendaciones que no erosionen en la calidad de vida de los ciudadanos", sino que servirán no solo para reducir la dependencia energética, sino para rebajar la factura.

Es por todo ello que el jefe del Ejecutivo ha defendido las medidas adoptadas hasta ahora, como la excepción que permite a España y a Portugal poner tope al precio del gas. Según La Moncloa, este mecanismo ha permitido un ahorro de 2.000 millones de euros a los hogares y las empresas desde que entró en vigor el pasado 15 de junio.

El presidente, además, ha vuelto a destacar "la solidaridad europea" de España: "Nosotros tenemos gas asegurado, pero nuestros hermanos europeos no, y tendremos que auxiliarles". En esa línea, ha destacado que en la primera quincena de agosto España ha exportado al resto de la UE unos 2.400 gigavatios hora (GWh) de gas en forma de electricidad.