El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este martes al Gobierno ofrecer ayudas a las empresas y que, en lugar de sancionar, premie con descuentos directos en el recibo a los consumidores, las familias y pymes por su ahorro de energía.

Feijóo lo ha solicitado durante su intervención en el Senado después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informara sobre el plan de choque de ahorro y gestión energética, así como del contexto económico y social.

"Premie con descuentos directos los recibos a los consumidores, familias y pymes que ahorran un 3, un 5 o un 20% la energía. No les incremente el recibo, bájeselo", ha instado Feijóo al Ejecutivo. Según Feijóo, España no se puede permitir que la actividad industrial caiga, por lo que ha pedido ayudas para que no cierren las empresas, porque "de nada vale modernizar lo que está cerrado".

Feijóo pide un nuevo modelo energético y aprovechar otras fuentes A lo largo del debate, ha enumerado otras de las propuestas incluidas en el plan energético que enviará esta semana al Gobierno, como realizar una apuesta masiva por las renovables soslayando la burocracia o aprovechar todas las fuentes de energía, incluyendo las nucleares. "Le solicito formalmente un nuevo modelo energético para que nuestro país asuma los objetivos europeos de forma acompasada y no violenta", ha declarado el 'popular', quien ha preguntado a Sánchez si "duda del compromiso" de Alemania por hacer uso de la energía térmica, o de Francia y Reino Unido por apostar por la nuclear. Sánchez y Feijóo elevan el tono de los reproches en un cara a cara que va más allá de la energía y que agranda su brecha DIANA FRESNEDA Asimismo, ha cuestionado algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno como la excepción ibérica, de la que ha señalado que, pese a poner un tope del gas, agosto ha sido el mes con el recibo de la luz "más caro".

El PP acusa al Gobierno de "copiarles" sus propuestas Durante su intervención, Feijóo ha dado la bienvenida al anuncio realizado por el presidente del Gobierno ante la Cámara Alta de que las grandes industrias de cogeneración estarán temporalmente cubiertas por el tope al gas. "Si para algo ha valido la comparecencia, es para que usted vuelva a rectificar e incluya a la industria que utiliza la cogeneración en la rebaja del gas", ha saludado el presidente del PP, tras lo cual se ha preguntado si el "volantazo" es "fruto de la improvisación, la falta de rumbo o las encuestas". “Si para algo ha servido la comparecencia de hoy en el Senado es para que Sánchez vuelva a rectificar e incluya a las empresas de cogeneración en la rebaja del gas.



Bienvenido de nuevo a las medidas del PP. pic.twitter.com/6pGq7tfAB2“ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 6, 2022 De hecho, fuentes de la formación han criticado que el "gran anuncio" de este martes de Pedro Sánchez es una medida que propusieron los 'populares' este fin de semana. "Encantados de ayudar al Gobierno. Les pedimos que sigan copiando los planes económicos del PP, deflactando el IRPF a las rentas medias y bajas para afrontar los efectos de la inflación", han enfatizado. Sánchez anuncia una ayuda para la industria y asegura que "no habrá medidas dramáticas, ni apagones ni racionamiento" Feijóo ha recalcado que esto ha pasado también en anteriores ocasiones. "Pido en abril bajar el IVA de la luz. Me dicen que es imposible, los ministros me insultan y meses después se baja", ha dicho. "Las medidas que propongo pueden ser acertadas o no, pero no pueden ser las dos cosas", ha asegurado Núñez Feijóo, quien ha acusado a Sánchez de no proponer ahorro, sino de plantear un "racionamiento energético", algo que Sánchez ha asegurado que no ocurrirá este invierno. También ha criticado que con un precio de la luz más alto que con Mariano Rajoy no se hable de pobreza energética y ha propuesto emplear el término "miseria energética". Ha negado, además, que las medidas que prepara la Unión Europea para intervenir el mercado eléctrico o poner impuestos a las eléctricas sean como las formuló Sánchez.