El nuevo curso político ha arrancado con un debate de altura: el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Se trata de una cita que reclamó el PP hace semanas y que Moncloa acabó aceptando, y en la que ha quedado latente que la relación entre los dos principales partidos sigue deteriorada, más incluso que al comienzo del verano. Mientras Sánchez le ha reprochado su falta de acuerdo, de retorcer los datos para atacarle y de "jugar con el miedo de la población", Feijóo le ha acusado de "improvisar" ante la crisis, de copiar las medidas del PP y de estar a "merced de las encuestas"; todo en un debate que ha ido más allá de la crisis energética y que aleja la posibilidad de que Gobierno y oposición alcancen cualquier tipo de acuerdo, al menos a corto plazo.

Ha sido el segundo cara a cara entre ambos líderes después del celebrado el pasado mes de junio en el mismo escenario, ya que el presidente del PP no es diputado y la única fórmula que tiene de confrontar con el jefe del Ejecutivo es en el Senado. La coyuntura, asimismo, no dista mucho de la de entonces: continúa la incertidumbre por la guerra de Ucrania, la inflación sigue sin tocar techo y, en el panorama político, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue encallada.

Para el presidente del Gobierno, el pacto entre ambos partidos es "tan difícil" porque, sencillamente, "el PP no quiere pactos". "Se ha opuesto solo con el propósito de debilitar al gobierno de España, sin preocuparle los efectos sobre la vida de la gente (...) Va a fracasar como fracasó Casado", ha espetado. Poco antes, el líder de la oposición le ha pedido que "rompiese sus alianzas" -con ERC y Bildu-, "cesase a los ministros que no ha nombrado" y se ha ofrecido a ser "su aliado" en lo que resta de legislatura, a lo que Sánchez le ha respondido: "Usted tiene la mano tendida para empujar al Gobierno al precipicio cada vez que tiene ocasión".

Esta ha sido la tónica habitual de un cruce de declaraciones que ha durado casi tres horas y en la que se han acusado mutuamente de insultarse, de no colaborar y de no tener un plan para hacer frente a la crisis. "Venía aquí a intentar hacer un debate serio, sosegado y sereno. Usted ha elegido la estrategia de la crispación", ha señalado Feijóo, para después reprochar a Sánchez que su intervención "no ha sido propia de un presidente del Gobierno". "Para hacer oposición solo tiene que esperar a las elecciones generales", le ha espetado.

"Me llama inexperto, insolvente, que actúo de mala fe", ha respondido Feijóo, para después reclamarle "un poco de humildad". "He leído los currículums de algunos ministros y me ha llevado algunos segundos hacerlo. Y he visto que usted, antes de ser presidente, fue concejal de la oposición en Madrid... menuda experiencia ”, ha subrayado.

Nuevas medidas para ahorrar energía

Siguiendo con el orden del día, el presidente del Gobierno ha utilizado su discurso inicial para mandar un mensaje de calma ante un posible corte del suministro de gas ruso este invierno: “No va a haber medidas dramáticas: ni apagones ni racionamiento de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y mensajes".

Sí ha confirmado que habrá nuevas medidas para ahorrar energía para poder alcanzar el compromiso del 7 % con Bruselas, que el Gobierno está estudiando y se presentarán en detalle "muy pronto", y se ha comprometido a que, si no son suficientes, "implementará medidas adicionales en algunas industrias que tratarán de compensar". Por ello, ha insistido en que los ciudadanos pueden estar tranquilos: "Ayudaremos con todas las fuerzas del Estado".

Por su parte, Feijóo ha vuelto a reprochar al líder socialista que han hecho suyas algunas propuestas planteadas por los 'populares' hace unos meses como la bajada del IVA del gas del 21 al 5 %, que el Ejecutivo anunció la pasada semana, o la excepción para las instalaciones de cogeneración de las industrias con gran consumo de gas, anunciada este martes en el debate. "Pido bajar el IVA del gas, me dicen que es imposible, los ministros me insultan y ahora se baja (...) Me planteo si sus volantazos son frutos de la improvisación, de la falta de rumbo o de las encuestas", ha criticado.

Según el líder del PP, "la crisis energética es un tema muy serio" y le ha instado a "hablar con propiedad": "Usted no propone ahorro, ha planteado un racionamiento energético", en referencia al decreto ahorro energético, a lo que Sánchez posteriormente ha respondido: "Yo no he hablado de racionamiento, no se invente palabras, o cuestiones que usted desearía".

Así, Feijóo ha propuesto al Ejecutivo que, en lugar de obligaciones, sanciones y multas, premie con descuentos directos en el recibo energético a los consumidores, familias y pymes por su ahorro de energía. "Premie con descuentos directos los recibos a los consumidores, familias y pymes que ahorran un 3, un 5 o un 20 % la energía. No les incremente el recibo, bájeselo", ha insistido el líder 'popular' al Ejecutivo, al que ha señalado que pese a la excepción ibérica para el tope del gas, agosto ha sido el mes con el recibo de la luz "más caro".

En este punto, Sánchez le ha acusado de alinearse con los intereses de las grandes compañías eléctricas, al tratar de "boicotear" la negociación con la Comisión Europea para aprobar dicha medida. "Puede que actúe con insolvencia, con mala fe, pero lo que sí que queda claro es que usted no olvida quien le puso ahí: las grandes empresas energéticas y las grandes corporaciones", ha puntualizado. Y le ha pedido que "deje de hacer el ridículo" y de llamar "timo ibérico" a una medida que ha ahorrado 2.000 millones de euros a los hogares, las empresas y las industrias.

La respuesta de Feijóo no se ha hecho esperar: "Decir que a mí me han puesto las empresas es un insulto a la democracia española y a los militantes y simpatizantes del PP”. Y ha añadido: "No puedo decir que me sorprenda. No me va a encontrar ahí. Los españoles se merecen una política mucho mejor".