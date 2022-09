Este martes hay una cita clave en el Senado, donde Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo medirán fuerzas en el primer ‘cara a cara’ entre el presidente del Gobierno y el líder del PP del curso político. Cada uno expondrá sus propuestas energéticas y contrapondrá su modelo de país, pero el debate servirá también de termómetro electoral a tan solo unos meses de que PSOE y PP se enfrenten a las elecciones autonómicas, municipales y europeas y a poco más de un año para las generales.

Se trata de una oportunidad única para ambos dirigentes, ya que Feijóo no tiene la posibilidad de confrontar con Sánchez en el Congreso, donde no pudo intervenir este verano en el Debate del Estado de la Nación (uno de los debates parlamentarios más relevantes) y solo ha podido hacerlo en las sesiones de control en la Cámara Alta.

El encuentro durará toda la tarde, puesto que se trata de una petición de comparecencia del presidente del Gobierno, que se registró días después de que lo reclamara Feijóo y con el fin de tratar la emergencia energética y la situación económica y social que atraviesa el país. Se trata de la segunda vez en la legislatura en que Sánchez comparece en el Senado tras otra hace dos años, también a petición propia, para tratar la gestión de la pandemia del coronavirus.

Durante la cita, Sánchez sacará previsiblemente pecho de sus medidas, como ha hecho este lunes en un acto con ciudadanos en La Moncloa, donde ha reivindicado la “política útil” de su ejecutivo y la decisión de su Gobierno de “defender a la mayoría”, la clase media y trabajadora, frente a una minoría de “poderosos”. Y es que uno de los puntos en los que inciden los socialistas es decir que el PP gobierna para las grandes empresas y las grandes fortunas.

Entre las medidas a las que probablemente hará referencia el jefe del Ejecutivo, está la rebaja del IVA del gas del 21% al 5%, algo que el PP había pedido previamente y que Sánchez anunció después de que Feijóo dijera que sería su propuesta en el debate. Se espera que el jefe del Ejecutivo defienda también su plan de ahorro energético en comercios y entornos públicos frente a las críticas del PP, presuma de la excepción ibérica y de otras medidas para proteger a la ciudadanía, como la subida del salario mínimo interprofesional o el ingreso mínimo vital.

El presidente ‘popular’, por su parte, presentará el plan del PP para solventar la crisis energética, que el partido remitirá al Gobierno esta semana. Entre algunas de sus propuestas está la extensión de la vida útil de las centrales nucleares que existen en España, o que las medidas de ahorro energético se conviertan en obligaciones en el sector público y recomendaciones para el ámbito privado. Feijóo es muy crítico con que se limite a los comercios la iluminación o el aire acondicionado y Sánchez no reduzca su Ejecutivo cuando es el "más caro de la democracia”, según él.

Pero está claro que la mirada de ambos dirigentes no está solo en la situación que atraviesa el país, sino también en la carrera electoral en la que ya están inmersos pese a que los primeros comicios en el horizonte no serán hasta la primavera (Sánchez incluso ha iniciado una gira por España). Más aún cuando esta semana, dos sondeos para El País y El Mundo sitúan a Feijóo en una clara ventaja frente a Sánchez : según el barómetro de 40bd, el PP sería el más votado con 121 escaños frente a los 104 de Sánchez, si bien no lograría mayoría absoluta con Vox. Sigma Dos da una ventaja mucho mayor al PP y calcula que, de haber elecciones a día de hoy, conseguiría 45 escaños más que el PSOE (137 frente los 92 del PSOE) y sí podría gobernar con el partido de Santiago Abascal.

Protagonismo absoluto frente al papel secundario de Vox y Cs

Sánchez no se ha referido este lunes a la polémica pero podrá responder directamente a las críticas del PP en un debate en el que no tiene limitación de tiempo para intervenir. En concreto, la cita comenzará a las cuatro de la tarde con el discurso de Sánchez, seguido de la intervención de los grupos parlamentarios de mayor a menor representación, que tendrán un tiempo de quince minutos, a excepción del Mixto que tendrá 16. Sánchez podrá intervenir en cualquier momento y, tras su réplica, habrá otro turno para los grupos de cinco minutos (seis para el Mixto).



Con ello, Vox y Ciudadanos quedarán relegados a un papel secundario dada su poca representación en la Cámara, y sus líderes no participarán, mientras que Podemos ni intervendrá, dado que no cuenta con senadores, algo que el partido naranja ha interpretado como una escenificación del bipartidismo.

"Lo más importante no es el tiempo de intervención, sino las propuestas", ha dicho por su parte el presidente del Senado, Ander Gil (PSOE), este lunes en una entrevista en TVE, que ha llamado a los grupos a que aprovechen esta oportunidad para ofrecer "un debate útil y constructivo".