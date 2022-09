El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha rechazado que haya "presiones" para los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), asegurando que no quiere ocupar una de las plazas vacantes, y ha manifestado, solo un día antes de la apertura del curso judicial, que no tiene "ninguna esperanza" de que se renueve el Poder Judicial.

Lesmes se ha mostrado visiblemente molesto con las informaciones, publicadas por el diario El Mundo, sobre sus supuestas aspiraciones a entrar en el TC y sobre el posible boicot de vocales conservadores del CGPJ al nombramiento de los magistrados para ese tribunal. Son, ha dicho, movimientos para "mediatizarle" y hacerle "tambalear" en su exigencia de que se cumpla la ley y el Consejo designe a sus candidatos.

Preguntado por qué le parece que el Gobierno, según la información de El Mundo, diga en privado que si no apoya los nombramientos, no lo auparán para que consiga plaza en el Tribunal Constitucional, Lesmes ha sido tajante: "No sé si alguien del Gobierno ha dicho eso. Si alguien del Gobierno ha dicho eso ha mentido. En el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al TC. Lo saben perfectamente porque se lo he puesto yo de manifiesto".

"La finalidad es que yo me tambalee" El también presidente del Supremo ha asegurado que no quiere ocupar una de las plazas vacantes en el TC y ha denunciado maniobras para hacerle "tambalear" en su exigencia de que el CGPJ elija a los dos magistrados que le corresponden en la renovación de ese tribunal. "Me parecería indecente que yo me valiera del cargo mínimamente para obtener esa ventaja", ha dicho Lesmes. "Quien está diciendo otra cosa está mintiendo interesadamente [...] no tengo ninguna intención de ir al TC en las actuales circunstancias y en el futuro inmediato, por supuesto que tampoco", ha señalado para rechazar la información que publica este lunes el diario El Mundo. Lesmes ha dicho, al ser preguntado por las informaciones publicadas que apuntan a su interés para postularse como magistrado de TC ha dicho que hay personas que quieren "mediatizarle" en su "posición como presidente" para "evitar que se hagan nombramientos". "La finalidad es que yo me tambalee, pero no voy a tambalear en esto, mi criterio rector es que las leyes hay que cumplirlas y el estado de Derecho, nuestra legitimidad está en el cumplimiento de la ley", ha agregado. Su postura, lo que ha sostenido "siempre" a lo largo de su mandato, ha dicho Lesmes, es la "institucionalidad y el cumplimiento de la ley", una ley que "establece la competencia del CGPJ, que está en la propia Constitución, que establece que el Tribunal Constitucional nombrará a dos magistrados del Supremo y me opongo a que esta institución se declare en rebeldía".