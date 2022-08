Gas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insta a los países de la Unión Europea a invertir en energías renovables para aumentar la independencia comunitaria del gas ruso.

"La energía renovable nos hace más independientes del gas ruso. El año pasado, añadimos 34 gigavatios de capacidad de energía renovable al mix energético de la UE, ahorrando así 7.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas natural. Todos los países de la UE deben hacer esfuerzos en este área y aprovechar las oportunidades de inversión del plan 'Repower EU'", ha escrito la presidenta de la Comisión.

“Renewable energy makes us more independent from Russian gas.Last year 34 GW of renewable energy capacity was added to the EU energy mix, saving about 7 bcm of natural gas All EU countries should make efforts in this field and seize the investment opportunities of #REPowerEU pic.twitter.com/mzlgTF1kUQ“