Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 21 de agosto: Ucrania niega la autoría del atentado en el que ha muerto la hija de un aliado de Putin

14:46

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha reiterado que la solución para la guerra no pasa por "decir que hay que ceder" y que las negociaciones sólo serán posibles cuando Moscú renuncie a sus planes de "conquista", algo que todavía no ha ocurrido. "No aceptaremos una paz por dictado que el Gobierno, el Parlamento y el pueblo de Ucrania no puedan aceptar", ha dicho durante un encuentro con los ciudadanos con motivo del día de puertas abiertas de la Cancillería en Berlín.