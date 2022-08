Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Rusia advierte a EE.UU.: "Las relaciones bilaterales están riesgo"

Los dos puentes principales que dan acceso al territorio ocupado por Rusia en la orilla occidental del Dnipro, en el oblast de Jerson, están probablemente fuera de uso para el reabastecimiento militar, según el último informe de la inteligencia militar británica.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido asegura que, incluso aunque se pudieran hacer reparaciones significativas en los puentes, seguirían siendo vulnerables, poniendo en peligro el reabastecimiento terrestre de miles de tropas rusas en la zona.

“Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 August 2022Find out more about the UK government's response: https://t.co/icdVutdq7e🇺🇿 #StandWithUkraine 🇺🇿 pic.twitter.com/Kr4S3qEqJA“