Bruselas pondrá fin a la vigilancia reforzada sobre Grecia el próximo 20 de agosto

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que no extenderá la vigilancia reforzada de la implementación de las reformas posteriores al rescate en Grecia una vez su programa de supervisión expire el próximo 20 de agosto, ya que Atenas ha cumplido "la mayor parte" de los compromisos que había adquirido con el Eurogrupo en 2018 y tras haber logrado una "aplicación efectiva" de las reformas.

"Como resultado de los esfuerzos de Grecia, la resistencia de la economía griega ha mejorado sustancialmente y los riesgos de efectos indirectos sobre la economía de la zona del euro han disminuido significativamente. Por lo tanto, ya no está justificado mantener a Grecia bajo vigilancia reforzada", ha dicho la Comisión en un comunicado.

Bruselas ya había avanzado su decisión por carta el pasado 2 de agosto al Gobierno heleno, que respondió destacando el progreso que Grecia ha logrado en los últimos años pese a retos como la pandemia o la guerra en Ucrania, "pasando una página de su historia moderna".

"Grecia ha hecho avances significativos y como resultado ha vuelto a una situación financiera normal. Estamos preparados para seguir en este camino para el beneficio de todos nuestros ciudadanos y generaciones futuras, así como la estabilidad y prosperidad de nuestra Unión", ha compartido en esta carta el ministro de Finanzas griego, Christos Staikouras.

“August 20th marks the achievement of a major national goal for Greece, the ending of #EU’s enhanced surveillance framework, thanks to the sacrifices of the Greek people, the prudent economic & reform-oriented policy consistently implemented by the #government. #MinFin #economy“