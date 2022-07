El turismo solidario está de moda. Para muchos, las vacaciones ya no son solo una oportunidad para descansar o para descubrir nuevas culturas, sino también una ocasión para ayudar. Según Oxfam Intermon, viajar al extranjero para colaborar en proyectos humanitarios es una tendencia que crece casi un 20% al año. Se trata del conocido también como volunturismo, una experiencia que combina la cooperación con una ONG con el disfrute, en los ratos libres, de la población que se visita. Tanto los viajeros como los locales pueden verse beneficiados de esta actividad, de acuerdo a las entidades que la organizan, pero no todos los expertos comparten la misma opinión. Sus perjuicios, dicen, pueden ser mucho mayores.

Mientras que el director de la ONG Cooperatur, David Pratdesaba, defiende el impacto "siempre positivo" de este tipo de viajes, el de la organización The Health Impact, Pablo Sánchez, lo entiende como "una práctica racista y neocolonialista" que contribuye "a hacer de la pobreza un espectáculo". El breve tiempo que pasan los viajeros, ejemplifica, dificulta una ayuda real, que suele estar más relacionada con el uso de la aventura en las redes sociales y el complejo del salvador de blanco.

El concepto volunturismo proviene de la unión de las palabras "voluntariado" y "turismo" y se caracteriza por breves colaboraciones en proyectos solidarios en el extranjero, normalmente en países en vías de desarrollo y durante no más de dos o tres semanas . Cooperatur, por ejemplo, ofrece 20 destinos a nivel mundial, aunque ubicados sobre todo en Asia, África y Latinoamérica .

Sin embargo, reconoce también que la experiencia le ayudó en mayor medida a ella misma: "Volví renovada, siendo una persona más fuerte y con otra perspectiva de la vida" . Fueron solo 15 días, pero ese tiempo le sirvió para recomponerse de un momento complicado de su vida. "Necesitaba estar totalmente apartada de lo que era mi vida" y decidió aprovechar para "poner un granito de arena en otra parte del mundo". "Al final soy yo la que tiene que estar agradecida a los niños, me volví con las pilas cargadas", insiste.

Tanto el director de Cooperatur como Meler defienden los diversos beneficios que puede conllevar el turismo solidario. " Aunque nuestros voluntarios no van a salvar el mundo, sí dan un poco de su tiempo y de su dinero" , y eso "importa", explica Pratdesaba. El dinero que pagan los voluntarios, por ejemplo, está destinado en parte a ayudar a la población local, ya que es esta la que se encarga de tareas como la de trasladar a los viajeros desde el aeropuerto hasta el hotel o la casa.

"Una tirita en una situación complicada" que puede perjudicar a los niños

Para la secretaria de SOS Racismo Madrid, Sara Bourehiyi, el turismo solidario puede ser beneficioso en cuanto al aporte económico y de "trabajo", pero sus contras "pesan más". "Tal y como se plantea en numerosas organizaciones, hacer un voluntariado de tres semanas no cambia en nada la situación", asegura. Supone "una tirita en una situación muy complicada" que no beneficia a los afectados.

Es más, es posible que el volunturismo plantee múltiples riesgos para algunos niños. Por ejemplo, los menores tienden a desarrollar rápidamente cariño hacia los voluntarios y que estos se vayan tras un par de semanas puede provocarles trastornos en el apego, como recuerda la red interinstitucional por los derechos humanos Better Care Network (BCN). "Aprenden a no confiar o invertir en las relaciones humanas", señala en el informe Razones para decir no al voluntariado en orfanatos, y puede ocasionar incluso "un efecto adverso en el desarrollo cerebral".

Asimismo, el voluntariado, aunque bien intencionado, de forma inconsciente puede normalizar la práctica de validar el acceso de personal no cualificado a pequeños vulnerables, como los que viven en orfanatos. Y es posible que esto contribuya al abuso o al tráfico de menores. El turismo solidario es así una vía que los delincuentes pueden utilizar para acceder a ellos. Según la asociación ECPAT International contra la explotación sexual de niños, una encuesta en 11 países asiáticos reveló que casi todos (con la excepción de Singapur) habían identificado casos de abuso sexual por parte de voluntarios.

La falta de conocimiento adecuado por parte de los voluntarios puede suponer también un problema para los menores. No todos están formados para trabajar con niños y desconocen los comportamientos que potencialmente pueden afectar negativamente a su estabilidad emocional y social. En su informe, BCN advierte, además, de la mercantilización de los pequeños, que son vistos simplemente como una “experiencia” más de vida por parte del visitante. "Esto puede alentarles a actuar como 'pobres' para solicitar donaciones", detalla la organización.