Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 1 de julio: Al menos 21 muertos en un ataque ruso a un edificio de apartamentos en Odesa

La Comisión Europea (CE) propone un paquete incial de 1.000 millones de euros en asistencia macrofinanciera a Ucrania. Así lo ha presentado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en su cuenta de Twitter. Esta primera parte de la asistencia anunciada en mayo ayudará a satisfacer las necesidades urgentes en el país. "La UE seguirá prestando ayuda a Ucrania y, a más largo plazo, apoyará su reconstrucción", ha indicado la política alemana.

“Today we propose €1 billion for Ukraine.The first part of the macro-financial assistance package announced in May. It will help meet urgent needs in the country. The EU will keep on providing relief to Ukraine and in a longer-term support its reconstruction. pic.twitter.com/Ln3FCP4iUj“