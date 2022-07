Al menos 21 personas han muerto esta madrugada en un ataque con misiles contra la región ucraniana de Odesa (en el sur del país), en el marco de la guerra desatada el 24 de febrero por la orden de invasión del presidente de Rusia, Vladímir Putin. El ataque ha arrasado parte de un edificio de apartamentos mientras los residentes dormían. Entre los fallecidos, hay dos menores.

Las autoridades habían informado con anterioridad de que habían sido rescatadas 41 personas del edificio, donde vivían 152. Las paredes y ventanas de un bloque de apartamentos vecino también han resultado dañadas por la onda expansiva. También hay 38 heridos, de los cuales 6 son menores de edad.

"A consecuencia del ataque con misiles murieron 21 personas, 16 personas en un edificio de viviendas, 5 personas en un centro recreativo, incluyendo a un niño (...) y una persona en un centro recreativo", ha señalado el Servicio de Emergencias de Ucrania.

En su página de Facebook, el Servicio de Emergencias ucraniano ha confirmado el ataque aéreo, que ha atribuido al ejército ruso: "Como resultado de un ataque con misiles de la aviación estratégica Tu-22 (rusa) desde el Mar Negro en el distrito Bilhorod-Dnistrovskyi, de la región de Odesa, durante la noche, tres misiles X-22 impactaron en un edificio de apartamentos de varios pisos y dos centros recreativos", ha señalado, por su parte, Tymoshenko.

El ataque se produce solo cuatro días después de que Rusia atacara un centro comercial abarrotado en el centro de Ucrania, matando al menos a 19 personas. El Ejército ruso no ha reivindicado ni negado este ataque, pero ha asegurado en su parte matutino que había destruido con misiles una estación de radar ubicada en la localidad de Katranka de la región de Odesa, a unos 60 kilómetros de Bilhorod-Dnistrovsky, también en la costa del mar Negro.

El servicio de emergencias ha explicado que uno de los misiles había impactado en un edificio residencial de nueve plantas que había quedado parcialmente destruido.

La región de Odesa, cuya capital del mismo nombre dispone del único puerto marítimo en Ucrania que los rusos aún no controlan, es fronteriza con Moldavia y Rumanía.

“Terrorist state Russia continues its war against civilians with overnight missile strikes on Odesa region killing dozens, including children. I urge partners to provide Ukraine with modern missile defense systems as soon as possible. Help us save lives and put an end to this war. pic.twitter.com/SQP6UUkNlf“