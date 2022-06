En el ya mencionado parte de la guerra del día 28, el Ministerio de Defensa ruso también describe lo sucedido en Kremenchuk como un ataque de alta precisión contra hangares con armas y municiones de fabricación occidental preparadas para su envío a las tropas ucranianas. Según ellos, “la detonación de municiones almacenadas para armas occidentales” provocó el incendio en el centro comercial. Ha detallado en un tuit que con su ataque aéreo dañaron una planta de maquinaria vial (Kredmash.com).

Una cámara de vigilancia grabó explosiones en las inmediaciones de un estanque a 500 metros al norte del centro comercial. El vídeo revela que hubo al menos dos impactos, ya que la gente está moviéndose apresuradamente tras lo que parece haber sido el primero. Ambos se producen en la parte sur del estanque (la zona que está en dirección al centro).

“Video from CCTV cameras of #Kremenchuk . Two very powerful hits were filmed when rubble flies into a pond (Altanka Na Ostrovi Kohnannya). This pond is located 500 m from the shopping mall Amstor. #Ukrainewar #Ukraine #Kremenchuk pic.twitter.com/1IQqx99SAH “

Imágenes satelitales de Planet compartidas por Sam Dubberley, verificador de Human Rights Watch, muestran que el ataque destrozó dos zonas. Hay unos edificios dañados en la esquina sur del parque donde se ubica el lago y, unos 500 metros más lejos y con la planta industrial de por medio, se encuentra el propio centro comercial. Puedes verlo en la imagen del siguiente tuit. La planta, entre uno y otro impacto, no muestra edificios dañados, lo que sugiere que no hubo explosión original de munición ahí que pudiera haber provocado otras colaterales en el centro comercial. De acuerdo a las imágenes de Planet y al análisis visual realizado, el misil golpeó directamente a este centro, y un segundo proyectil impactó acto seguido en la esquina sur del parque. La versión rusa de daño indirecto al centro comercial es falsa.

“Attack on Kremenchuk shopping centre should be investigated as a potential war crime. @hrw we were there, spoke to witnesses and analysed video and satellite data. The Russian missile that directly hit thr centre caused devastating loss of civilian life.

https://t.co/lrTOqTSbYC pic.twitter.com/TKqaqgWftP“