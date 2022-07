El presidente ruso Vladímir Putin ha afirmado que Moscú estaba abierto a un diálogo para discutir sus estrategias para la no proliferación nuclear, aunque al mismo tiempo el Kremlin reconoce que por ahora no hay conversaciones de este tipo con Washington.

Actualmente nueve países -de los 194 que hay- concentran las casi trece mil armas nucleares de todo el mundo. La humanidad no podría sobrevivir a una guerra nuclear a gran escala teniendo en cuenta las reservas actuales.

En las últimas décadas, la principal preocupación sobre el uso del arsenal nuclear era que ocurriese algún accidente o falsa alarma. Pero la tensión entre los bloques ha reavivado la incertidumbre sobre el uso de estas armas no convencionales.

Las armas nucleares se pueden dividir según su alcance en estratégicas y no estratégicas . Las primeras pueden recorrer largas distancias, por el contrario, las otras tienen un alcance más limitado. Estas armas no convencionales utilizan la energía nuclear, que es liberada por los átomos cuando estos pasan por un proceso de fusión o fisión. Para ello, se usan elementos pesados e inestables como el uranio-235.

A pesar de que se considera una Alianza nuclear, la OTAN no tiene la propiedad de ninguna, porque son de los estados miembros. Según los datos publicados por la Federación de Científicos Americanos, Estados Unidos cuenta 100 ojivas nucleares más de carácter no estratégico distribuidas en cinco países europeos: Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía. De esta manera EE. UU. asegura su compromiso a la defensa colectiva con el resto de aliados de la OTAN. Sin embargo, en todo momento el país norteamericano conserva la custodia de sus armas nucleares en suelo europeo.

El 90% por cierto de las armas nucleares se encuentran distribuidas entre Estados Unidos y Rusia, que lidera los números en cuento a reservas nucleares con 5.977 ojivas, frente a las 5.428 de Estados Unidos. Sin embargo, sólo 1.588 de las ojivas nucleares de Rusia se encuentran desplegadas estratégicamente, mientras que Estados Unidos posee 1.644 . Por otra parte, China continúa modernizando su arsenal y no se ve obligado a limitar sus reservas al no formar parte de los tratados de no proliferación de armas nucleares.

¿Por qué ahora hablamos de armas nucleares?

La posibilidad de utilizar las ojivas nucleares como un sistema de ataque o defensa conllevaría a una alteración del medio ambiente siendo letal para el ser humano. En varias ocasiones, la Federación rusa y la Alianza han abierto caminos al diálogo para mejorar sus relaciones internacionales. También para facilitar la toma de decisiones, en especial sobre el uso de armas nucleares. Esto no ha significado que la OTAN o Rusia tengan poder de veto en las decisiones del otro. Junto con la política de puertas abiertas de la Alianza ha causado controversias entre los países al momento de ponerse de acuerdo en sus políticas de defensa. Como ejemplo de ello, el presidente Vladimir Putin ha adviertido que la integración de Finlandia y a Suecia a la Alianza tendrá sus consecuencias.

“Los Estados aliados que no tienen un armamento nuclear se benefician de los que sí“

La Alianza defiende que sus políticas nucleares se basan en disuadir agresiones para proteger a sus países miembros. “Un ataque a uno es un ataque a todos”, reafirmó Biden en la Cumbre de la OTAN de Madrid, haciendo referencia al artículo 5 del Tratado de Washington. En caso de que la seguridad de un país aliado se va amenazada, Leiva asegura que a Estados Unidos le interesa mantener su credibilidad ante la comunidad internacional y por ello cumpliría con sus compromisos con la Alianza: "Los Estados aliados que no tienen un armamento nuclear se benefician de los que sí".

A día de hoy, Ucrania no forma parte de la OTAN y aunque el apoyo militar de la Alianza en el país no cumple estrictamente con este artículo, esta no es la primera vez que la Alianza se ha involucrado en conflictos fuera de sus fronteras. La tensión política entre las dos potencias nucleares y la posibilidad de involucrar las armas no convencionales en el conflicto, ha provocado que la opinión pública cuestione el papel de la OTAN como garante de la paz internacional. El último estreno del Lab de RTVE hace un recorrido por las tres guerras más importantes que han reestructurado la Alianza.