Tres posibles escenarios de futuro para la guerra de Ucrania

La idea inicial del Kremlin era que la invasión de Ucrania fuese rápida, pero la realidad es que, después de meses de guerra, el conflicto aún perdura y parece no tener final. La profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid e Investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Ruth Ferrero Turrión, enumera para el proyecto del Lab de RTVE, Tres guerras para explicar una Alianza, cuál podría ser el devenir de Ucrania tras la Cumbre de Madrid, que tendrá lugar los días 29 y 30 de junio.

Todo ello, en un contexto en el que los ucranianos resisten, el ejército ruso no se rinde y los líderes internacionales mantienen las sanciones e, incluso, las intensifican.

La primera hipótesis plantea un futuro marcado por la cronificación del conflicto. Un escenario que, según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, podría durar años . La guerra por el Donbás es cada vez más “brutal”, sin embargo, los soldados ucranianos disponen de “más armas modernas”, que incrementan las opciones de vencer al enemigo, aseguró el líder de la Alianza en una entrevista con el diario alemán Bild . La experta Ruth Ferrero va más allá y apunta a la posibilidad de una escalada hacia el uso de armas no convencionales. En este sentido, si finalmente Suecia y Finlandia entran en la OTAN, Rusia ha anunciado que lanzará un despliegue nuclear en el Báltico .

Escenario 2: Conflicto congelado

Al contrario que en el caso anterior, en este escenario la contienda termina, pero la paz estable nunca llega a materializarse. Ni Rusia ni Ucrania estarían dispuestas a firmar un tratado de paz y seguirían existiendo tensiones entre ambas partes.

El conflicto puede durar meses, años o incluso décadas, y la lucha por el Donbás se convierte en una batalla eterna. Una situación similar a la de Chipre, donde tras casi medio siglo aún perdura la controversia.

En la actualidad, el país está dividido en dos. Al sur, los chipriotas de origen griego; y al norte, los de raíces turcas. Sin embargo, esto no fue siempre así. La fragmentación comenzó, en 1974, cuando el ejército turco invadió parte de la isla y proclamó la República Turca del Norte de Chipre. Los chipriotas griegos se vieron obligados a huir hasta el sur, o sea, la República de Chipre. Una zona que, a diferencia de la ocupada por los turcos, sí está reconocida internacionalmente.

Ahora, un pasaporte regula el cruce del norte al sur de la isla, y viceversa, convirtiendo Nicosia en la última capital dividida de Europa. Al estilo del Berlín anterior a la caída del muro, una alambrada segmenta a la población. Y pese a los numerosos intentos de negociación, el tiempo pasa y la reunificación de la isla de Chipre continúa en un limbo.

Pero, según la experta, el caso de Chipre es tan solo un ejemplo de cómo podría desarrollarse la invasión rusa de Ucrania hasta convertirse en una guerra sin solución.

La tregua pactada sería frágil, y eso “podría llevar a un nuevo conflicto”, asevera Ruth Ferrero Turrión. Principalmente, porque los intereses de cada una de las partes no han sido discutidos. Se crea así un marco en el que, aunque podría producirse una escalada o desaparición de las sanciones, Occidente no confiaría en Rusia a no ser que Putin abandonase el poder.