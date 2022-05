Los márgenes de beneficio: la causa de la espiral de inflación

El fenómeno se da a uno y otro lado del Atlántico. Un estudio del think tank Economic Policy Institute dice que, en Estados Unidos, desde que empezó la pandemia y hasta el final de 2021, los márgenes fueron los que principalmente contribuyeron al crecimiento de los precios de los productos de las empresas no financieras. Casi un 54% corresponde a este apartado. Por el contrario, los costes laborales sólo contribuyeron en algo menos del 8%, un porcentaje muy diferente al de la media del periodo 1979-2019, cuando rozó el 62%.

A este lado del océano, según reconocía Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, en un hilo de Twitter “las ganancias [de las empresas] fueron un contribuyente clave a la inflación”. “A pesar de la desaceleración de la economía, las empresas siguen estando en condiciones de aumentar los precios de venta a medida que crecen los desequilibrios mundiales”, sentenciaba.

