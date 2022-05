Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Zelenski destituye al jefe de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania

La ofensiva terrestre rusa en Ucrania se ralentiza por la falta de efectivos. La ofensiva terrestre rusa en Ucrania se ralentiza por la falta de efectivos y la exitosa contraofensiva ucraniana y, según la Inteligencia británica, el Ejército ruso podría haber perdido un tercio de las fuerzas de tierra que penetraron en territorio ucraniano hace casi tres meses.

"A día de hoy, Rusia ha sufrido bajas que ascienden, probablemente, a un tercio de las tropas de tierra que entraron en combate en febrero", informó el Ministerio de Defensa británico en Twitter.

