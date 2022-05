El este de Ucrania, la zona más afectada actualmente por la guerra, es el corazón industrial del país. En el Donbás había antes del inicio de la invasión 4.500 compañías potencialmente peligrosas para el medio ambiente, según un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Entre ellas, minas, refinerías, depósitos de combustible, plantas metalúrgicas o químicas, muchas de ellas convertidas en el principal objetivo de los ataques rusos para reducir la capacidad de resistencia de Kiev.

La situación en esta zona es "terrible", según Heorhiy Veremiychyk, de la organización Centro Ecológico Nacional de Ucrania. La OSCE advierte de que la "principal amenaza" para el medioambiente en situaciones de conflicto es el impacto de los combates sobre plantas industriales, lo que ya se ha hecho patente con el bombardeo de plantas químicas y de fertilizantes en los alrededores de Járkov.

“When the time comes, remediating the remains of the #AzovstaI plant is going to be a huge and complex undertaking. Until then it seems likely to be a local source of groundwater and potentially marine pollution. #Ukraine https://t.co/ug9Cshwk9F“