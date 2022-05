Turquía vetará la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN si estos países mantienen lo que Ankara considera es una política de acogida de militantes kurdos, ha advertido este lunes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Suecia es una incubadora de organizaciones terroristas. Acogen a terroristas. En su Parlamento hay diputados que defienden a los terroristas. A quienes acogen a terroristas no les diremos 'sí' cuando quieren unirse a la OTAN", ha asegurado el mandatario.

El pasado día 13, Erdogan ya advirtió de que no veía bien la intención de los dos países nórdicos de ingresar en la OTAN por su actitud abierta hacia las organizaciones militantes kurdas que Ankara considera ramificaciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía. Ahora Suecia y Finlandia han anunciado que presentarán una solicitud formal de ingreso en la Alianza Atlántica. Para salir adelante debe contar con el acuerdo unánime de sus 30 miembros actuales, incluida Turquía.

"Estos dos países no tienen una postura clara contra las organizaciones terroristas. Incluso cuando dicen que están en contra de ellas, no entregan a los terroristas que deberían entregar. No nos pueden engañar dos veces", dijo el presidente turco durante una rueda de prensa en Ankara junto a su homólogo argelino, Abdelmajid Tebboune.

"El lunes vendrán a Turquía, pero ¿vendrán para convencernos, para que nosotros cambiemos de idea? Lo siento, pero no nos morderán dos veces. Para eso no hace falta que vengan", ha remachado Erdogan, en referencia a la visita prevista de una delegación sueca.