Los ministros de Exteriores de la OTAN, que se han reunido este fin de semana en Berlín, han manifestado que esperan "con los brazos abiertos" a Suecia y Finlandia y confían en superar las reticencias de Turquía, en el mismo día en que ambos países han manifesado su deseo de ingresar en la Alianza.

"Cumplen con los estándares y participan en misiones conjuntas", ha constado la ministra alemana de Exteriores y anfitriona de la reunión informal, Annalena Baerbock.

Alemania, ha señalado la ministra, iniciará incluso un procedimiento acelerado para aprobar la candidatura en el seno del Gobierno federal para que luego se proceda rápidamente a la ratificación parlamentaria, con el fin de que Suecia y Finlandia no se encuentren en una "zona gris" antes de su entrada de pleno derecho en la OTAN.

Tanto el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, como el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, han manifestado su confianza en alcanzar un "consenso acordado" con Turquía respecto a la ampliación hacia los países nórdicos ante la amenaza que supone la invasión rusa de Ucrania, a la luz de la cual se abordó en Berlín la candidatura futura de Suecia y Finlandia.

El líder turco criticó el supuesto apoyo de Suecia y Finlandia a activistas kurdos y a otras personas a las que Turquía considera "terroristas". Erdogan insistió en que Ankara no quiere que se repita el "error" de la entrada de Grecia en la OTAN, que Turquía estima que sirvió a Atenas para utilizar a la Alianza en contra de los intereses turcos.

La resistencia de Ankara a aceptar la candidatura de los países nórdicos - que se espera las formalicen en los próximos días - quedó manifestada el viernes, cuando el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , dijo que su país no las ve de forma favorable por el supuesto respaldo a "terroristas" de esas naciones nórdicas .

Respecto a las diferencias, Stoltenberg ha recorado que "cuando las hay, nos sentamos a hablarlo y c onfío en que podremos alcanzar un consenso acordado ".

En cuanto a Suecia, el Partido Socialdemócrata Sueco , que encabeza un Gobierno en solitario en minoría, ha anunciado este domingo al término de una reunión extraordinaria de su cúpula que apoyará el ingreso . El giro de los socialdemócratas , que hace seis meses habían aprobado en su último congreso mantener su tradicional postura a favor de la no alineación, era esperado y otorga una clara mayoría parlamentaria a los partidarios de entrar en la Alianza.

"La paz no llega del cielo"

La reunión de ministros de Exteriores de la OTAN de este fin de semana ha tenido un carácter informal -sin aprobación de decisiones formales, una novedad en la Alianza Atlántica- y se ha centrado tanto en la respuesta que se dará a Suecia y Finlandia cuando formalicen sus peticiones de adhesión como en censurar la invasión rusa de Ucrania, motivo que explica la aproximación histórica de los países nórdicos a la alianza militar.

La anfitriona alemana, Annalena Baerbock, ha destacado que "de modo brutal estamos viendo cómo necesitamos la unión. La paz no llega del cielo". La ministra germana de Exteriores ha reiterado lo que la OTAN y sus miembros afirman desde que comenzó la guerra en Ucrania: la contienda no va como Moscú la tenía planeada, la ofensiva en el este del país está "estancada" y el Kremlin "no ha cumplido sus objetivos".

Por parte estadounidense, Blinken ha insistido en el pleno apoyo de Washington a la ampliación de la OTAN con Suecia y Finlandia y ha reiterado el respaldo "durante todo el tiempo que sea necesario" a Kiev en su guerra contra Rusia.

En Berlín los aliados han abordado además la elaboración del nuevo "concepto estratégico" de la Alianza Atlántica, que será el tema principal que ocupará a los líderes de la OTAN en su cumbre del próximo junio en Madrid.

En este aspecto Blinken solo ha avanzado que se está redactando ese documento estratégico, sin ofrecer detalles de su contenido, pero sí ha indicado a la prensa que la nueva actitud de Rusia tendrá un peso evidente en la formulación de prioridades de la OTAN en ámbitos de defensa y disuación, ciberataques, ataques híbridos y vínculos entre cambio climático y seguridad.