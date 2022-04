CERTEZA, el arte de conectar con la duda

El último programa de Cámara Abierta plantea un capítulo donde la identidad y su "vestimenta" son el eje. Muestra el Victoria & Albert de Londres, para cuestionar el concepto de masculinidad desde la historia de la moda; pero también por una de las últimas propuestas de la Colección SOLO.

Se titula CERTEZA, se puede visitar hasta diciembre y es un “recorrido expositivo” por las obras de doce artistas de vanguardia como Filip Custic, Bnomio, Amoako Boafo, Alex Hug, Chino Moya, SMACK, Botto, Nick Cave o Koka Nikoladze, entre otros. Pero sobre todo es experiencia -mano a mano- con el arte como medio de comunicación e introspección. Y siempre con las redes sociales y la tecnología en el fondo de la reflexión propuesta.

“La identidad no tiene que ser todo el rato la misma, puede ser líquida“

Para Óscar Hormigos, director creativo de la Colección SOLO “las nuevas miradas, las nuevas perspectivas nos dan nuevas oportunidades para entender que igual no era como nosotros pensábamos. Que la identidad no tiene que ser todo el rato la misma, puede ser líquida, que puede cambiar… Y yo creo que eso nos ayuda a poner en duda. El antónimo de la certeza sería la duda y muchas veces, es muy curioso, pero para tener las certezas tienes que dudar, y dudando creas nuevas certezas. Es un juego, es ese círculo círculo infinito. Seguramente las certezas de hoy sean las dudas del mañana”.

“Vivimos en un sistema en el que se supone que tienes que ser de una manera“

El artista multidisciplinar Filip Custic participa con pi(x)el, una reflexión sobre la identidad a través de la performance, el vídeo y la fotografía. Nos cuenta que cuestionarse es clave, tanto como conseguir “que el observador se cuestione quiénes estamos siendo a día de hoy, quiénes hemos sido y cómo eso se materializa y se puede expresar a través del cuerpo. Porque vivimos en un sistema en el que se supone que tienes que ser de una manera, los chicos no pueden llevar falda y yo llevo falda (hoy), entonces durante muchísimo rato en mi vida yo estuve jugando a ser lo que se esperaba que tenía que ser de mí, hasta que un día dije: 'es que no me gusta nada ser esto, ¡no quiero ser esto!'. A partir de entonces empecé a preguntarme quién soy y a contestar a quien soy y a quien soy ahora. Por eso imagino que a día de hoy me dedico a esto, porque me pregunto las suficientes veces quién soy”.

El director de Cámara Abierta, Dani Seseña, durante una de las entrevistas en la colección SOLO. CÁMARA ABIERTA