Si hablamos de moda masculina, la imagen que nos suele venir a la cabeza es la de pantalón y camisa, traje... probablemente, de líneas rectas y en colores oscuros. Pero la estética masculina ha sido -y es- más fluida de lo que pensamos. Y para muestra, no un botón... sino un traje entero con capa rosa, bordados y pedrería. Un modelo de la diseñadora neoyorkina Randi Rahm que llevó el actor Billy Porter en 2019 sobre la alfombra roja de los Globos de Oro.

El actor Billy Porter, con un modelo de la diseñadora Randi Rahm en los Globos de Oro de 2019. cortesía de randirahm.com

“Billy Porter imita lo que sucedía en la moda masculina del siglo XVIII“

Es una de las piezas que se muestran estos días en Fashioning Masculinities, del museo Victoria & Albert de Londres. Una exposición que muestra cómo a lo largo de la historia los hombres no siempre han vestido de hombres, como explica su comisaria, Rosalind Mckever: "ese look maravilloso de Billy Porter imita lo que sucedía en la moda masculina del siglo XVIII. La ornamentación, las flores del traje... son cosas que ya veíamos en las colecciones históricas del museo. Y verlo sobre la alfombra roja de los Globos de Oro fue un momento muy importante, porque solemos fijarnos en los vestidos de las mujeres, pero no en los atuendos masculinos. Con aquella capa rosa, Billy Porter acaparó la atención de todos".

A través de la muestra descubrimos que, en el pasado, ellos también vestían con encajes, brocados, estampados florales o tacones. Ropajes y complementos que hoy consideramos mayoritariamente femeninos, pero que en su día fueron todo lo contrario. En el siglo XVIII, por ejemplo, el rosa se consideraba un color varonil, relacionado con la guerra y el poder. Fue en el siglo XX cuando el rosa quedó desterrado del armario masculino, por obra de los nazis, que utilizaban un triángulo de este color para marcar a los homosexuales en los campos de concentración.

Izquierda: Harris Reed Fluid Romanticism 001 (Cortesía Harris Reed). Derecha: Retrato de Charles Coote, primer conde de Bellamont (1738-1800), de Joshua Reynolds, 1773. IZDA: Giovanni Corabi / DCHA: © National Gallery of Ireland

También se nos recuerda que, en el siglo XVII, los hombres del barroco aún vestían faldas y jubones, una especie de corpiño. Prendas del pasado que inspiran a los diseñadores contemporáneos. "En nuestra colección tenemos un cuadro de principios del siglo XVII donde vemos un jubón y unos calzones muy amplios que han sido reinterpretados por Versace", explica la responsable de la exposición. Un recorrido por la fluidez de la moda masculina, a través de cien looks y cien obras de arte exhibidas temáticamente en tres galerías: Undressed, Overdressed y Redressed.

Undressed explora el cuerpo masculino y la ropa interior, a través de esculturas de la antigua Grecia como el Apolo Belvedere y el Hermes Farnesio, que se contraponen a anuncios de Calvin Klein y ropa de Armani o Jean-Paul Gaultier.

Undressed explora el cuerpo masculino y la ropa interior. Fashioning Masculinities. © Victoria and Albert Museum, Londres.

La segunda galería, Overdressed, es una demostración de la extravagancia, la opulencia y el color del guardarropa masculino de la aristocracia. Así, se muestran capas bordadas, retratos barrocos, trajes de seda o maquillaje para hombres, junto a los diseños actuales de Alessandro Michele para Gucci, que colabora en el concepto de la exposición.

La tercera parte, Redressed se centra en el uniforme masculino por excelencia, el traje. Una prenda que reinterpretan y desafían cada vez más hombres en sus apariciones públicas. Como los actores Timothée Chalamet y Jared Leto o el cantante británico Harry Styles.

"Creemos que es muy importante que el museo muestre estos momentos, como la portada de Harry Styles para Vogue, donde se aprecia un cambio en la conversación y una apertura de mente sobre quién se pone qué", asegura la responsable de la muestra.

Un recorrido por el laberinto de la masculinidad que se complementa en la página web del museo con contenido exclusivo online, como estos minidocumentales sobre Edward Crutchley o Rahemur Rahman, diseñadores que ignoran las normas tradicionales de género. Porque como se suele decir, el hábito no hace al monje... y la masculinidad no la define ni el traje ni la corbata.