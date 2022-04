El comisario Adonay Bermúdez, ha valorado la obra de seis artistas que miran el pasado con la perspectiva crítica que aporta el presente. Estos creadores son: Patxi Burillo Nuin (Pamplona, 1990), Abel Jaramillo (Medina de las Torres, Badajoz, 1996), Federico Pozuelo (Madrid, 1992), Rebeca Lar (Vigo, Pontevedra, 1993), Marius Ionut Scarlat (Mizil, Rumanía, 1993) y Laura Tabarés (León, 1991). A estos seis proyectos de artes visuales, se añade la propuesta ganadora de la beca de emprendimiento, por parte de las gestoras culturales y comisarias: Blanca del Río y Clàudia Elies, investigadoras del espacio de creación y pensamiento FASE.

Exposición Lo (in)visible en Sala Amadís hasta el 22 de abril. Fotografía de Sue Ponce

La labor de INJUVE en la promoción del arte contemporáneo El Instituto de la Juventud convoca cada año las ayudas a la creación para favorecer el trabajo de jóvenes creadores, facilitar la promoción y la difusión de su obra, a la vez que propiciar su incorporación al ámbito profesional. Este impulso se reparte en ámbitos diferenciados: artes visuales, artes escénicas, ámbito musical, literario, diseño, cómic e ilustración. Pueden beneficiarse de estas ayudas las y los jóvenes creadores cuya edad no supere los 30 o 35 años.

Visibilizar y romper el silencio Los artistas seleccionados por Adonay Bermúdez se detienen en un conjunto de relatos silenciados, marginados o infrarrepresentados, sacando a la luz cuestiones desapercibidas para el público y el circuito del arte. En palabras del comisario: “las reivindicaciones de estos creadores van de lo micro a lo macro, de lo local a lo global, asimilando lo cercano y lo propio para poder entender lo colectivo”. El título del proyecto se inspira en una reflexión del crítico de arte francés Nicolas Bourriaud que resaltaba cómo el arte es capaz de señalar y visibilizar muchos tabúes de nuestra sociedad. “El artista toma consciencia del mundo que le rodea y utiliza todos sus recursos plásticos y teóricos para poner el foco sobre una amalgama de relatos que han sido silenciados”. Exposición Lo (in)visible (sala Amadís, Madrid). Obra de Patxi Burillo Nuin: Para nosotros el dolor es tierno Fotografía de Sue Ponce Metrópolis ha entrevistado a los seis artistas participantes en la exposición, para compartir sus perspectivas sobre el proceso de concepción y formalización de una obra, así como al comisario Adonay Bermúdez, al diseñador del espacio Pablo Ferreira Navone y a las componentes del colectivo de gestoras culturales FASE, que han disfrutado de la ayuda de emprendimiento.

Un comisariado horizontal y en colectivo Durante el capítulo, además de profundizar en cada uno de los proyectos que han recibido la ayuda, se aborda las diferentes posibilidades de comisariar una exposición y en concreto, la opción adoptada por Adonay Bermúdez que sitúa la horizontalidad, el pensamiento crítico, los cuidados y el trabajo colectivo, como pilares de su práctica. Para Adonay, el diálogo con el arquitecto Pablo Ferreira Navone, responsable del diseño de la muestra, tiene un papel destacado en la formalización del dispositivo en la Sala Amadís; así como la escritura plural del catálogo, en colaboración con un rico conjunto de voces y el trabajo con Estudio Sombra, responsable del diseño gráfico.

Memoria histórica, e interculturalidad Los temas identitarios y el cuestionamiento de los discursos oficiales están en la base de todos los proyectos seleccionados; así como la reflexión sobre el patrimonio artístico y la evolución de este concepto a lo largo de la Historia. En el proyecto de Patxi Burillo Nuin: Para nosotros el dolor es tierno, se entrelaza en una película experimental, con elementos performáticos, estéticos y documentales, una mirada sobre la multiplicación de sentidos del espacio. En palabras de Carlos Delgado Mayordomo, autor de su texto en la publicación: “Burillo articula una película donde los significados no son precisos, ni lo pretenden. Le interesa visualizar imágenes y contextos, hibridar la teoría arquitectónica con los usos sociales, y expresar una historia que no concluya en un final cerrado”. Patxi Burillo Nuin: Para nosotros el dolor es tierno (Patxi Burillo Nuin, 2022) Fotografía de Sue Ponce Abel Jaramillo, en Heredar la ruina, explora las nociones de territorio, memoria histórica y emergencia ecológica. Un viaje existencial y crítico por distintos puntos de Extremadura, recogido en una película, donde las acciones performáticas y una serie de objetos entrelazan recuerdos familiares y memoria colectiva. Tal y como escribe Carlos Copertone en el catálogo: “Extremadura como territorio mítico se convierte en materia prima especulativa, punto de partida y punto de destino. Aquí, el deseo se abre paso y abre también costuras hasta dejarlas al descubierto”. Heredar la ruina (Abel Jaramillo, 2022) Fotografía de Sue Ponce Federico Pozuelo, por su parte, en su película Despite the facts (acompañada también por escultura) analiza “Los años del plomo” en Italia, el periodo de agitación política de finales de la década de 1960 hasta finales de la década de 1980, marcado por una ola de terrorismo político. Tras una ardua investigación, recurre a la ficción. Con una brillante guionización, traslada a la perfección el ambiente de la época. La escritura de Marta Ramos-Yzquierdo, suma claves para leer este trabajo: “Con ciertos de estos elementos (las noticias que recibimos, pero, sobre todo, las que no) que resultan en una opacidad informativa (una fuerza ejercida desde los distintos grupos de poder) es con la que se esculpe la realidad, y es el campo en el que Federico Pozuelo se adentra en su trabajo artístico”. Despite the facts (Federico Pozuelo, 2022) Fotografía de Sue Ponce Rebeca Lar en El paseo también parte de recuerdos de familia para acercarse al doloroso ejercicio de desvelar los crímenes del franquismo durante la Guerra Civil española. Con una interesante estrategia discursiva, evita crear nuevas piezas a partir de lo investigado y decide recoger las huellas de las perdidas, grabadas sobre las piedras, a través de la técnica del frottage. Como bien enfatiza Semíramis González en la publicación: “¿Cómo callar? ¿Cómo guardar silencio ante evidencias atronadoras que no permiten mirar para otro lado? Rebeca Lar se está preguntando estas mismas cosas cuando, a partir de la anécdota familiar, decide reflexionar sobre otros que, como sus bisabuelos, habían sufrido la guerra y la dictadura”.

Rituales de muerte e identidades digitales Marius Ionut Scarlat en su proyecto fotográfico Youth without age and life without death analiza cómo el seguimiento de los rituales funerarios que aún perduran en muchas sociedades, supone dedicar gran parte de la energía de una vida en planificarlos. Partiendo de sus propias vivencias, se adentra en los ritos mortuorios ortodoxos de la cultura rumana, de la que procede. Nerea Ubieto en el texto de la publicación dedicado a la obra de Marius, reflexiona sobre esta opción vital: “¿Es posible experimentar una buena vida con la proyección de la muerte acechando en todo momento? ¿Por qué se perpetúan ritos que promueven el miedo y la culpa en el individuo? ¿Cómo cambiarían ciertas vidas sin la carga de la superstición y las obligaciones litúrgicas?” Youth without age and life without death (Marius Ionut Scarlat, 2022) Fotografía de Sue Ponce Laura Tabarés en The Softboy aporta en su pieza el amplio conocimiento que posee sobre el funcionamiento de identidades digitales y de violencias machistas en Redes Sociales, para analizar la figura del Soft Boy, un personaje aparentemente inofensivo que puede ejercer comportamientos muy agresivos. El magnífico texto de Doreen A. Ríos en el catálogo, explica desde su propia experiencia, cómo operan estas identidades tóxicas: “Aquí, las interacciones livianas y empapadas de (falsa) empatía se convirtieron en juicios incisivos sobre mis opiniones, sobre mis posturas políticas y, peor aún, sobre mi forma de desenvolverme en el mundo lejos del teclado”. The Softboy (Laura Tabarés, 2022) Fotografía de Sue Ponce