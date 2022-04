Los principales partidos de la oposición han cargado este miércoles contra el Gobierno por a su juicio llevar al país a la "ruina" y a la "miseria", una situación que según el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos (Cs) no arreglará el plan de choque en respuesta a la guerra que el Ejecutivo presentó este martes, pues es "insuficiente" y no incluye las prometidas rebajas fiscales. Además, han reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reclame unidad en el Congreso de los Diputados, cuando ni siquiera el Gobierno de coalición está unido.

Sánchez ha intervenido ante el pleno de la Cámara Baja para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el último Consejo Europeo en materia de energía y del cambio de posición de España sobre el Sáhara, y ha aprovechado su discurso para hacer un llamamiento a la unidad ante la "obligación" de parar los pies a Putin y blindar el Estado del bienestar. "¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas?", se ha preguntado.

En la réplica al jefe del Ejecutivo, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, se ha cuestionado "qué más tiene que ocurrir para que cumpla su palabra", para reprocharle que, al contrario de lo que pactó con los presidentes autonómicos, no incluya en el plan rebajas fiscales más allá de las que están ya desplegadas en el recibo de la luz, como la reducción del IVA del 21 al 10 % o la suspensión del impuesto a la generación eléctrica.

"Coincido con usted, es muy importante la unidad, sobre todo en materia exterior, aquí nos tiene, lo que le pregunto, ¿es usted capaz de garantizar la unidad en su gobierno?", ha apuntado Gamarra, en un reproche a la desunión de la coalición respecto al incremento del gasto en defensa o acerca de la posición sobre el Sáhara Occidental. En este sentido, Sánchez ha negado un giro respecto al Sáhara y ha defendido haber dado "un paso más en el camino" hacia una solución.

Frente a la petición de que bajen los impuestos, Sánchez ha respondido que ya se ha hecho, por ejemplo con el IVA de la luz, y ha negado que el Gobierno "se forre" con la subida de la gasolina, pues "el 58 % de los impuestos de hidrocarburos y el 100 % de los impuestos eléctricos están cedidos a las comunidades autónomas". "Así que no, señorías, el Gobierno no se forra. Aquí solo se han forrado algunos a base de sobresueldos y de comisiones ilegales", ha enfatizado.

Gamarra ha asegurado además que la historia se repite y que "el PSOE arruina a las clases medias y trabajadoras una vez cada diez años y detrás llega el PP a arreglar sus destrozos". Asimismo, ha reprochado a Sánchez que no haya detallado el precio tope al megavatio, pues Bruselas ha rechazado sus pretensiones; y es que el presidente dijo que iba a "liderar una política energética común" y trae "una excepcionalidad" que según los populares no figura en los acuerdos del Consejo Europeo. " La única excepcionalidad de España es su Gobierno ", ha dicho, incidiendo en que su "colapso como gobernante es la decadencia de España y la ruina de los españoles".

Abascal advierte de que a los españoles "se les ha acabado la paciencia"

El líder de Vox, Santiago Abascal, por su parte, ha tildado de "autócrata" al presidente del Gobierno y le ha avisado de que a los españoles "se les ha acabado la paciencia" y no están dispuestos a asumir más "trampas" del Ejecutivo, con su "fanatismo climático" y "obsesiones ideológicas". Abascal ha acusado a Sánchez de ser el responsable de la "miseria" de España y le ha pedido que "no eluda sus responsabilidades", pues ha afirmado que no ha sido "una catástrofe natural, ni una epidemia, ni una guerra" la que ha llevado a España a la situación actual. "Deje de echar balones fuera", ha pedido.

El presidente de Vox ha señalado en varias ocasiones la responsabilidad de la Ley de cambio climático y transición energética que aprobó el Congreso el pasado año y ha recordado que "solo Vox votó en contra", por lo que es el único partido "inocente" de las "consecuencias económicas" que ahora supone. También ha acusado al Gobierno de sumir en la crisis a la industria y al sector primario en nombre de un "fanatismo climático" que "ha impuesto miseria y pobreza". "Lo suyo no es ecologismo, es ignorancia, necedad o traición", ha reprochado insistiendo en la necesidad de que España cuente con "soberanía" para "actuar en su presente y decidir el futuro".

Además, ha criticado el llamamiento de unidad del presidente del Gobierno: "Usted ha venido a reclamar unidad para sumirnos en el desastre cuando ni siquiera su Gobierno está unido y pacta con los enemigos de España y de la unidad. Déjese de palabrería, no le creemos, no es sincero, es un autócrata, quiere hacer lo que usted quiera al margen de esta Cámara y de su partido", ha denunciado.

03.22 min Abascal acusa a Sánchez y al Gobierno de la "miseria" de España: "Deje de echar balones fuera"

Sánchez, por su parte, ha pedido que se elimine del diario de sesiones la palabra "autócrata" del diario de sesiones. "Ha habido algún grupo parlamentario que a lo largo de esta legislatura me ha llegado a llamar asesino, pero que me llamen también autócrata y que, en consecuencia, poco menos que me homologuen con un autócrata realmente que es Vladímir Putin, me parece que es de todo punto ofensivo", ha reprochado.

Y ha instado a Abascal a que explique de qué lado están: "Ustedes votan en contra de la Ley de cadena alimentaria, que prohíbe precisamente a los agricultores y a los ganaderos vender a pérdidas; se abstienen en la votación del ingreso mínimo vital, votan en contra de la revalorización de las pensiones, votan en contra de los ERTE, se abstienen ante la subida del salario mínimo interprofesional... No tengo muy claro, señorías, ¿a quién apoyan ustedes?".