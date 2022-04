Los socios de la investidura han avalado este miércoles las líneas generales del plan de choque aprobado por el Gobierno para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, pero han exigido al presidente, Pedro Sánchez, que tome más medidas, sobre todo para bajar el precio de la energía, y que estas se extiendan más allá del 30 de junio porque todo indica que los efectos de "la guerra", o incluso la contienda misma, y continuarán después de esa fecha.

Sánchez ha intervenido ante el pleno de la Cámara Baja para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el último Consejo Europeo en materia de energía y del cambio de posición de España sobre el Sáhara, y ha aprovechado su discurso para hacer un llamamiento a la unidad ante la "obligación" de parar los pies a Putin y blindar el Estado del bienestar. "¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas?", se ha preguntado.

En este sentido, los socios de la investidura han ratificado que darán su 'sí' al plan de choque del Gobierno. Así se lo han hecho saber desde la tribuna del Congreso los portavoces de ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís y PDeCAT. También el BNG ha admitido que será difícil oponerse al decreto ley aprobado este martes y que tienen que ser convalidado en el Congreso en el plazo de un mes.

Desde Más País-Equo, Íñigo Errejón, ha saludado la "victoria" del Gobierno en Bruselas con la "excepción ibérica" y ha llamado a usar ese margen que se ha obtenido para "proteger" a los más débiles. Y es que, a su juicio, "el elefante en el hemiciclo" es "quién va a pagar" todo este plan anticrisis y el Ejecutivo "no puede equivocarse en el reparto de las cargas". Mientras que Baldoví, diputado de Compromís, ha reprochado a Sánchez que esperaba hasta este martes para aprobar medidas en un decreto al que, ha admitido, es "difícil oponerse", pero le ha reclamado "valentía" y "claridad" .

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hecho hincapié en la importancia de que estas medidas no concluyan el 30 de junio para paliar algo la "incertidumbre" que se cierne sobre la población. Como otros portavoces, ha abogado por acabar con el sistema marginalista para fijar el precio de la energía porque es una "estafa" fruto de la "mercantilización" que convierte en "privilegios" los servicios públicos. "Poner la calefacción no puede ser para miles de familias como cenar trufa cada día", ha dicho.

Más críticas entre los grupos nacionalistas

Más crítica se ha mostrado Miriam Nogueras, de Junts, quien le ha afeado que tuviera que pedir "permiso" a Bruselas para actuar, que solo legisle para las grandes empresas sin tener en cuenta a unas pymes que ya no pueden "endeudarse más" ni "devolver los créditos ICO" y a las que hay que resolver sus problemas de "morosidad". Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, ha avanzado su apoyo al plan de choque, pese a no compartirlo del todo por incluir medidas de "marketing" como la prohibición de despedir, y ha advertido de que las medidas para el alquiler pueden distorsionar el mercado.

Bildu, por boca de Mertxe Aizpurua, ha valorado las medidas del Gobierno, aunque se haya quedado "corto". Como otros socios, ha pedido intervenir el mercado eléctrico, pero ha sido la más vehemente al exigir que se actúe contra los 'beneficios caídos del cielo' tachándolos de "ilícitos", "indecentes" y potencialmente "punibles". "Los oligarcas no solo existen en Rusia, estos sí que se forran a costa de la gente y no el Gobierno", ha sentenciado, antes de avisar a Sánchez de que debe ser empático y gobernar en beneficio de la mayoría. "No pierda la oportunidad, podría pagarlo caro usted y sobre todo la ciudadanía", ha deslizado.

En nombre del BNG, Néstor Rego, ha pedido medidas "de mayor y determinación" para avanzar en reformas estructurales: intervención pública para "poner coto a los obscenos beneficios de las empresas" energéticas, una "tarifa diferenciada para los productores excedentarios" como Galicia, el "rescate" de los sectores ganadero y pesquero y una reforma tributaria realmente redistributiva.