El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que España no ha dado ningún "giro" en su postura respecto al Sáhara Occidental y ha defendido que el apoyo que mostró hace semanas al rey de Marruecos a su plan de autonomía para esta región supone "un paso más en el camino" para resolver un conflicto que lleva ya "enquistado" 46 años. España, ha resumido, adopta "un papel activo" para apoyar la labor del enviado especial de la ONU al Sáhara con el fin de que haya una solución en el marco de Naciones Unidas y "con el acuerdo de las partes directamente implicadas".

"Se ha hablado mucho estos últimos días de un giro en la relación con la postura del Gobierno", se ha quejado Sánchez en el Congreso de los Diputados. "Más bien, yo diría que hay que hablar de un paso más en el camino que se inició hace 14 años", cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya dijo que la propuesta marroquí constituía una "contribución valiosa" para resolver este conflicto que "lleva cuatro décadas enquistado", ha defendido. Y ha reiterado que hasta en tres ocasiones (2007, 2012 y 2015) los gobiernos de distinto color en España avalaron la propuesta de Marruecos como "seria" y dejaron de lado, ha dicho, la referencia a la "autodeterminación" del pueblo saharaui.

"No estoy restando importancia a la decisión que he tomado, con plena voluntad de dar un paso hacia adelante", ha esgrimido, pero ha dicho que es "oportuno señalar" que cuando Zapatero y Rajoy "se han encontrado con esta cuestión", han "entendido siempre su enorme complejidad". Por ello, ha pedido a los partidos "que valoren esa complejidad" justo un día antes de la visita del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a Rabat en el marco de las nuevas relaciones con Marruecos.

En este sentido, el presidente ha asegurado que "no hay desinterés ni desatención hacia el sufrimiento del pueblo saharaui" , a quien se ha comprometido a seguir aportando ayuda humanitaria . En cambio, ha insistido en que España tiene un "propósito firme de contribuir" a la solución de un conflicto que hasta ahora no tenía "perspectiva de resolución", y se propone a hacerlo en el marco de Naciones Unidas y "con el acuerdo de las partes directamente implicadas" (Marruecos y el Frente Polisario). Y es que, ha incidido, "solo las partes pueden decidir, nadie más” .

Precisamente, estos invitados han participado junto con un grupo de manifestantes saharauis en una protesta frente al Congreso ante el giro "radical" del Gobierno español y para pedir al presidente que respete la libertad del pueblo saharaui a elegir su futuro. "Es un giro que rompe con el consenso de la política de la izquierda española y no concuerda con el derecho internacional. No tiene en cuenta la voluntad del pueblo saharaui que lleva 46 años y no ha pedido auxilio", ha señalado a los medios Arabi, bajo gritos de los manifestantes de "Marruecos asesina y España patrocina". A la protesta se han sumado varios portavoces de partidos de izquierda y nacionalistas.

El PP reprocha al Gobierno obviar a la ONU y Vox la "cesión" a Marruecos

En el turno de la oposición, no ha habido un solo partido que haya secundado la postura de Sánchez ante el Sáhara, y ni siquiera los ministros de Unidas Podemos han aplaudido su discurso. En cambio, se han sucedido de nuevo los reproches por la opacidad ante una carta de la que se enteraron por el rey de Marruecos, por un "giro histórico" sin haber "contado con nadie", por haber cedido al "chantaje" de Marruecos y no haber hablado con Argelia. Asimismo han preguntado a Sánchez qué ha sacado España a cambio y si ha habido una respuesta por Marruecos.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que "nunca antes un Gobierno había dejado de buscar una solución justa para el Sáhara" ni se había salido, ha dicho, del marco de Naciones Unidas. Además, ha señalado una "consecuencia aún más grave" en las relaciones con Argelia, uno de los proveedores de gas "más fiables" para España. Ha reprochado asimismo que la carta enviada a Marruecos es "una chapuza" y ha preguntado al jefe del Ejecutivo si se la "dictaron" desde Rabat. A su juicio, Sánchez ha ido más lejos que Alemania y Francia y, por último, le ha preguntado qué garantías le ha dado el rey marroquí sobre Ceuta, Melilla y Canarias.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tildado este miércoles de "autócrata" a Sánchez por la "cesión" a Marruecos: "Lo ocurrido es una afrenta a España, un puñetero insulto a este Parlamento". Ha reprochado igualmente un "cambio de postura" sobre el Sáhara "irresponsable, arbitrario y clandestino", ya que no estaba en el programa electoral del PSOE, no cuenta con el apoyo de sus socios de Gobierno y no ha sido consultada con el Parlamento. Ha considerado el giro de España como un "desatino" en medio de la crisis energética que se ahonda con el conflicto provocado con Argelia.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha incidido en estas consecuencias al recordar que Argelia ha retirado a su embajador español, “quiere subir el precio del gas, no admite la repatriación de irregulares y suspenden los vuelos de Iberia” (algo que Sánchez ha calificado después como "bulo" en su respuesta a Abascal), por lo que cree que no es cierto que España no haya cambiado de postura. Añade además que Marruecos “sigue diciendo que Ceuta y Melilla forman parte” de su territorio y “no renuncian a sobre su pretensión de las aguas canarias”. Por último, ha espetado: "Si Marruecos no nos ha dado nada (a cambio), no es un acuerdo, es una rendición".