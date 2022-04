La mayoría de partidos de izquierda y de derecha exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones en el pleno del Congreso de los Diputados sobre el giro que ha dado el Ejecutivo en su posicionamiento frente al Sáhara Occidental y su apoyo a Marruecos en su propuesta de autonomía para la región.

EH Bildu, ERC, CUP, BNG, PNV, Junts, Pdecat, Más País, Compromis, Nueva Canarias y Coalición Canaria han firmado este lunes un documento para la comparecencia de Sánchez tras pasar España de la posición de neutralidad que ha mantenido durante 46 años respecto al Sahara Occidental. El PP, por su parte, registró su petición el sábado y Ciudadanos ha registrado su escrito con Teruel Existe.

No se suma a esta petición Unidas Podemos, pero siguen las críticas dentro de esta formación a la posición del PSOE. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra Sánchez al considerar que ha sido "incoherente" y ha cargado con "enorme opacidad" al no dar explicaciones ni contar con Unidas Podemos. También ha acusado a Sánchez de estar "incumpliendo el mandato de país" al no haber consensuado una posición común con sus socios de coalición.

Ha rechazado, sin embargo, romper el Ejecutivo de coalición al entender que sería una irresponsabilidad. Y aunque no pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso, ha dicho tener una "conversación pendiente" con el presidente del Gobierno, entre otras cuestiones, sobre el "cambio radical" respecto al Sáhara.

Y es que Podemos ha insistido en criticar el "giro injustificable" del PSOE, su socio de coalición, y le ha acusado de "sacrificar al pueblo saharaui". "No entendemos con qué legitimidad se defienden los derechos humanos de los ucranianos mientras se entregan los derechos humanos del pueblo saharaui", ha criticado la portavoz 'morada' Isa Serra en una rueda de prensa. Serra también ha pedido al PSOE "cuidar" la coalición.

Otros socios parlamentarios como EH Bildu han exigido que el Ejecutivo "rectifique" su apoyo a Marruecos y que vuelva a las resoluciones de la ONU que abogan por la libre determinación del Sáhara Occidental. "No podemos cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo en el Sáhara y abandonar a los saharauis", ha señalado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aipurúa, en declaraciones a los medios de comunicación.

El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha publicado un vídeo en el que critica la "inexplicable e inadmisible" nueva posición española para "ceder al chantaje de la monarquía marroquí" y ha incidido en que si hay un cambio de posición, "no se puede hacer de espaldas al pueblo español y al Congreso". El dirigente de Compromís en el Congreso Joan Baldoví ha coincidido en que esta nueva decisión debe "votarse" y "decidirse" en el Congreso y ha avisado al Ejecutivo de que fueron los partidos que hoy se han unido para registrar su comparecencia "los que posibilitaron que fuera presidente del Gobierno".

Algunos partidos como Más País o JxCAT han registrado además varias preguntas por escrito.

Feijóo carga contra un Gobierno "déspota" El presidente gallego y candidato único a presidir el PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de estar "gobernando de una forma déspota e irresponsable", de haber roto un consenso internacional respecto al Sáhara que había construido también España desde los gobiernos de la UCD, pasando por presidentes como Felipe González o José María Aznar. Feijóo ha acusado al Gobierno de "haber roto los puentes" con el resto de partidos y "ni siquiera ha informado a su gobierno". "Es muy difícil tomarse en serio a un gobierno que no se toma en serio a un país", ha dicho. El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha acusado por su parte a Sánchez de haber cambiado el criterio tradicional de España sobre el Sáhara para "protegerse" en el 'caso Ghali' y de hacerlo, además, de forma "unilateral", "despreciando" al Parlamento, al Estado de Derecho e incluso al Rey Felipe VI. Vox ha explicado que no ha pedido formalmente la comparecencia de Sánchez en el pleno porque, según el reglamento de la Cámara, solo pueden hacerlo un grupo con 70 o más diputados o dos grupos parlamentarios. Vox, ha recalcado, no tiene 70 diputados y no se ha unido con ningún grupo. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha señalado también en la rueda de prensa tras la Ejecutiva de su partido, que "no es suficiente" la comparecencia del ministro José Manuel Albares en la Comisión de Asuntos Exteriores, prevista para este miércoles en el Congreso, y es necesario que Sánchez comparezca. "Es un giro de 180 grados en la política internacional de España y es necesario que Sánchez vaya a un pleno monográfico para que informe de porqué ha adoptado esta decisión", ha advertido con el fin de conocer si ha habido contraprestaciones o algún tipo de pacto con Marruecos.