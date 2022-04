La invasión rusa en Ucrania ha provocado que, un mes después, tres millones de ucranianos hayan decidido abandonar su país para huir de la guerra. En este mes, se han puesto en marcha una gran ola de iniciativas solidarias para enviar ayuda humanitaria hacía la zona del conflicto. Además de organizar las iniciativas solidarias, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado se encarga del dispositivo de acogida en nuestra comunidad.

Málaga es la provincia donde se encuentra la mayor comunidad ucraniana en Andalucía. De hecho, es allí donde se ubicará uno de los cuatro grandes centros nacionales de acogida gestionado por CEAR. Además, es también donde más han solicitado la protección temporal, que, en total, ya son más de mil doscientas peticiones.

“Estamos viviendo una situación de emergencia humanitaria que no pensábamos que íbamos a vivir en Europa”, aclara Francisco Cansino, coordinador de CEAR en Andalucía Oriental. Esto implica que deberán adaptarse conforme se planteen las novedades. Los centros de trabajo tratarán “de documentar al mayor número de personas y agilizar todos los trámites que necesite y, a la vez, hacer una valoración de cuáles son las necesidades.”

Actualmente en Andalucía hay identificadas unas tres mil cien plazas de acogidas, pero el incremento de trabajo con un ambiente de incertidumbre es algo que destaca Francisco Cansino sobre la llegada de los ucranianos: “Cada mañana que abrimos las oficinas, no sabemos exactamente el número de personas que pueden llegar en ese día.” Sin embargo, desde la organización trabajan “con la ilusión de poder brindar a estas personas una acogida digna.”

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha calculado que en España hay unos veinticinco mil refugiados ucranianos que han huido de la guerra. “Es bastante complicado el hacer una valoración de cuál va a ser la necesidad y, sobre todo, porque el propio sistema tiene que ir evolucionando”, explica el coordinador de CEAR. El mayor número de ucranianos llegan a casa de familiares o conocidos. “Esta situación también puede revertirse. A lo mejor la acogida de las personas en casas particulares, pues no están sostenible en el tiempo”, aclara que “van a venir muchas personas, pero, además, van a venir durante mucho tiempo”.

El Gobierno concede, con esa protección temporal, un permiso de residencia y de trabajo durante un año, con posibilidad de renovación. “Es fundamental que estas personas puedan trabajar en nuestro país, puesto que esto también facilitará esa integración.” Además de la protección temporal que es un proceso automático, las personas pueden pedir también la protección internacional.

Desde la CEAR, el trabajo “más urgente es poder proporcionar una acogida a las personas, que si no estarían en situación de calle”. De hecho, organizan charlas jurídicas con el objetivo de que las personas que van a documentarse sepan exactamente qué es lo que van a hacer, es decir, “que conozcan bien el trámite y que puedan hacerlo todo con una mayor sensación de seguridad de lo que están haciendo”.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado tiene publicada una guía, traducida al ucraniano para ayudar en los primeros pasos que tienen que dar . “Lo primero que tienen que hacer esas personas es tratar de documentarse”, explica Cansino a pesar de que no es una función de ninguna organización social, sino de la Policía Nacional. “Podemos acompañar y podemos apoyar a esa persona que tiene que hacer esa solicitud”.

Canalizar todas las iniciativas de ayuda.

“Tenemos que hacer las cosas con calma.“

Están surgiendo decenas de estas iniciativas particulares, incluso la policía local se ha implicado. Aunque son experiencias generalmente buenas y muy enriquecedoras, Cansino cree que, como sistema, “son los países o los Estados o los organismos públicos los que tienen que hacerse cargo”. Lo ideal es que se canalicen a través de organismos oficiales, como la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, o también a través de ONGs, como la CEAR o UNICEF. “Es un hecho maravilloso el que la gente abra sus casas y el que la gente esté dispuesta a arriesgar sus vidas en hacer un viaje hacia la frontera con Ucrania para intentar traerse personas”, valora Francisco Cansino, “pero creo que tenemos que hacer las cosas con calma y de manera organizada”.

A pesar de no tener constancia de ningún caso de mafias organizadas, el coordinador está seguro de que estarán en la zona engañando a aquellos que huyen desesperados de la guerra. “Este tipo de situaciones son carne de cañón para mafias […]. Muchas veces, no es bien recibido cuando le pedimos a la gente que tenga calma, pero nuestra experiencia en el pasado nos dice que este tipo de iniciativas privadas no siempre acaban del todo bien”.

“El mal acecha. Hay personas que siempre intentan sacar partido de una situación tan triste como está”, reitera el coordinador, “es la situación idónea para que personas malintencionadas y mafias organizadas se intenten aprovechar”. En este momento, hay personas que intentan aprovecharse de vulnerabilidad de aquellos que se encuentran en un momento de debilidad donde cualquier ayuda es bien recibida.

Sin embargo, debemos recordar que está en cada ciudadano el poder ayudar, incluso con gestos que parecen simples. “Cada uno de nosotros, tenemos en nuestra mano el hacer que estas personas se sientan en casa. Sientan que son acogidos y que no las rechazamos, que les vamos a proporcionar una ciudad donde vivir y un sitio donde estar tranquilos”.