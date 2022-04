Se cumple un mes de la invasión rusa de Ucrania sin señales del final de la guerra y con ataques en varias ciudades. En estas cuatro semanas, 3,6 millones de ucranianos se han refugiado en otros países y hay más de seis millones de desplazados internos, lo que supone una cuarta parte de la población de Ucrania.

Este jueves, Bruselas se ha convertido en el foco de la diplomacia mundial. Ha acogido las reuniones de la OTAN, el G7 y del Consejo Europeo, tres citas en las que se abordarán nuevas medidas para ayudar a Ucrania.

Desde allí, Carlos Franganillo ha presentado una edición especial del Telediario con toda la actualidad del conflicto, con los testimonios de ciudadanos ucranianos y rusos, y un análisis del nuevo orden mundial surgido a raíz del ataque a Ucrania.

Yana es un ejemplo de esto. Era profesora de inglés y ahora, con 80 años, está atrapada en una cama. Quien la cuida es Khaterina, una amiga de la familia. Ambas solo cuentan con el apoyo de algunos voluntarios que las ayudan a bajar al refugio, pero no pueden hacerlo todos los días.

Los mayores son los grandes olvidados de las guerras. Muchos no pueden huir ni llegar hasta los refugios. Sus familias se han marchado del país o de la ciudad en la que vivían y ellos se quedan solos en lugares que están siendo atacados. Hace unos días, Ucrania denunció la muerte de 56 ancianos en una residencia , que no había sido evacuada.

Ahora, Washington quiere que la Unión Europea endurezca aún más su posición con sanciones que afecten a la energía , reduciendo su dependencia de Moscú. Eso no es tarea fácil para muchos miembros de la UE, que recuerdan el "impacto devastador sobre la economía europea", mientras otros defienden la búsqueda de fuentes alternativas de energía.

TVE ha hablado con uno de sus asesores del Departamento de Estado sobre el reto de mantener la unidad. "Creo que hemos visto esa respuesta unida y contundente de parte de la OTAN y de muchísimos países europeos. Y otras democracias también, no olvidemos que en las Naciones Unidas hubo una condena casi unánime ", cuenta Jon Piechowski.

Oleksandra: "Estamos continuamente mirando al cielo"

La invasión rusa, que se inició con un doble ataque desde el norte y desde el sur de Ucrania el pasado 24 de febrero, se ha convertido en un conflicto en todo el país. A partir de ese momento, comenzaron las sanciones ecnómicas de Occidente a Moscú, la organización de corredores humanitarios, las negociaciones y unas guerra estancada que ha provocado el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

01.57 min Cronología de la guerra de Ucrania: un mes bajo las bombas

Pero no todo el mundo se marcha. Oleksandra Kuznietsova vive en Kiev, donde su rutina y su vida cotidiana se han visto destruidas. “En estos momentos tan difíciles he podido mantener algunas cosas de mi rutina diaria antes de la guerra, que es, por ejemplo, ir a tomar un café todos los días con mi marido. Pero no podemos disfrutarlo por completo porque estamos continuamente mirando al cielo”, cuenta en TVE.