Así te hemos contado el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania | 24 de febrero

Boris Johnson manda un nuevo mensaje de apoyo a Ucrania: "Es un país que durante décadas ha disfrutado de libertad y democracia y del derecho a elegir su propio destino. Nosotros, y el mundo, no podemos permitir que esa libertad sea extinguida. No podemos ni vamos a mirar hacia otro lado", ha defendido en su cuenta de Twitter.

“Ukraine is a country that for decades has enjoyed freedom and democracy and the right to choose its own destiny.We – and the world – cannot allow that freedom just to be snuffed out. We cannot and will not just look away. https://t.co/0PeDIHIdwF“