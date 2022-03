Los dirigentes han llamado a Rusia a detener "el derramamiento de sangre", reducir inmediatamente la tensión y retirar sus fuerzas de Ucrania, así como a garantizar la seguridad de la Misión Especial de Observación de la OSCE. Por otro lado, han condenado la participación de Bielorrusia y le han instado a cumplir con sus obligaciones internacionales.

"En esta hora oscura, nuestros pensamientos están con el pueblo de Ucrania. Estamos dispuestos a apoyar con ayuda humanitaria para mitigar el sufrimiento, incluyendo a los refugiados y desplazados por la agresión rusa", han declarado.

En cuanto a la autodeclaración de la independencia de las regiones de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania, el G7 ha pedido a otros estados que no sigan la decisión "ilegal" adoptada por Putin, que ha accedido a reconocerlas.

“We strongly condemn Russia's military attack on Ukraine. It is a serious breach of international law. The #G7 are determined to maintain peace and stability. Declaration: https://t.co/cxBaKDItbo“