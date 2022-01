La vacunación contra el coronavirus en el mundo ha cumplido esta semana un nuevo hito: la administración de más de 10.000 millones de dosis. Ya han pasado más de doce meses desde que las primeras dosis comenzaran a circular en países como Reino Unido y Estados Unidos, pioneros en esta carrera. Con los últimos datos de Our World In Data, ya se han administrado más de 10.000 millones en 189 países, 17,76 millones en el último día y con una media de 25 millones de inoculaciones en las fechas más recientes, aunque el ritmo ha ido frenando. El récord de inyecciones diarias se registró el pasado 10 de enero, cuando se anotaron más de 59 millones en una sola jornada.

Después de un año y con las peores cifras de contagios registrados de toda la pandemia, los datos de ingresos hospitalarios, así como de defunciones, demuestran que las vacunas funcionan. Pero las buenas noticias no llegan a todos por igual. Las diferencias entre regiones -y, sobre todo, entre rentas- siguen marcando el rumbo de la lucha contra la enfermedad. Y aunque contener la pandemia lo requiere, no parece que la brecha vaya a desaparecer a corto plazo.

1. Un 70 % de la población mundial vacunada en 2022. ¿Es posible?

La desigualdad también se hace hueco en tiempos de adversidad, algo que desde el inicio de la pandemia ha denunciado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso, su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamamiento a finales de 2021 y marcó julio de este año como la fecha límite para tener vacunada al 70 % de la población global.

Pero, ¿es posible conseguirlo en menos de seis meses? Con la información de Our World In Data (OWID) y, teniendo en cuenta la media diaria de personas que reciben segundas dosis en las últimas dos semanas, muchos territorios se quedarían sin llegar a esta meta. En el siguiente gráfico se muestra que gran parte de África no alcanzaría la inmunidad de rebaño, pero tampoco países de Europa, Latinoamérica y Oceanía. Ni siquiera Estados Unidos, uno de los primeros territorios en iniciar la vacunación masiva.

Adhanom Ghebreyesus urgía "a los líderes de los países ricos" y a las industrias farmacéuticas para que trabajasen unidos tras “las lecciones de alfa, beta, gamma, delta y ahora ómicron". De momento, la OMS informaba a mediados de enero de este año que, gracias a COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19), ya se habían repartido más de 1.000 millones de vacunas entre los países con menos recursos.

Sin embargo, los reclamos de la organización no siempre se han cumplido. Por eso, esta nueva meta del 70 % busca remediar el anterior objetivo, que buscaba tener al 40 % de la población vacunada en 2021. Gran parte de los países de África y algunos de Europa, Asia y Oceanía ni siquiera han alcanzado aún ese porcentaje.