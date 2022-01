Joe Biden llegó hace un año a la Casa Blanca con el objetivo de poner fin a un periodo convulso en la política estadounidense tras cuatro años de mandato de Donald Trump y tan solo unas semanas después de que cientos de simpatizantes del republicano atacaran el Capitolio. Muchos estadounienses tenían grandes esperanzas en su nuevo presidente, quien comenzó su mandato prometiendo unir al país y controlar la pandemia, promesas que no ha terminado de cumplir hasta ahora.

Un año después de asumir el cargo, las encuestas muestran cierto descontento con su labor de una parte significativa de la socidedad estadounidense, con la pandemia fuera de control tras la llegada de la variante ómicron y la creciente inflación.

Los primeros 365 días de mandato de Biden también han estado marcados por la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, su lucha por proteger el acceso al voto de las minorías y por lograr una reforma policial. Además, a pesar haber logrado revertir gran parte del legado de su predecesor -ha frenado la construcción del muro en la frontera con México y ha devuelto a Estados Unidos al Acuerdo de París, entre otras cosas-, todavía hay políticas de Trump que siguen en vigor, especialmente las que tienen que ver con la inmigración.

De hecho, el 38% de los estadounidenses aún no tiene la pauta completa de vacunación y el Ejecutivo de Biden está teniendo problemas para convencer a los más reticentes de que lo hagan. En septiembre, el mandatario emitió dos órdenes presidenciales para exigir la inoculación a los empleados de empresas con más de 100 trabajadores . Finalmente, el Tribunal Supremo estableció la semana pasada que el presidente demócrata no puede obligarles a vacunarse o hacerse test.

Durante su primer año de mandato, Biden logró su objetivo de administrar 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID en sus primeros 100 días en el cargo . Sin embargo, desde entonces, sus esfuerzos para que se vacunen los estadounidenses que no lo han hecho se han topado con un muro.

Sin embargo, “Biden no ha conseguido cohesionar los fondos o recibir la aprobación para la totalidad de las iniciativas que ha puesto en marcha”, subraya el catedrático de Comunicación y Política en la Universidad Europea, José María Peredo. “Ahí ha mostrado una importante debilidad ”, señala a RTVE.es.

Desbordado por ómicron y con el "muro" de los no vacunados

Según Rodríguez, “Biden no está siendo todo lo Biden que puede ser debido al contexto internacional, por el contexto de la crisis, división, polarización, sectarismo en EE.UU. y por los efectos de la pandemia”.

“Trump utilizó la inmigración para movilizar sus bases, demonizó a los refugiados , planteó una serie de soluciones retrógradas medievales para problemas del siglo XXI , como la construcción del muro en la frontera”, indica el profesor de la Universidad Pontificia Comillas. “La llegada de Biden a la Casa Blanca provoca un efecto llamada . Hemos visto toda esa multiplicación de entradas ilegales, de peticiones de refugio… esa sensación de que Estados Unidos no controla sus fronteras tiene un altísimo precio político para el presidente”, asevera.

Afganistán, su mayor fracaso en política exterior

Después de prometer durante su campaña que pondría fin a “las guerras eternas”, a finales de agosto de 2021 Biden retiró las tropas estadounidenses de Afganistán. Pero su salida estuvo marcada por el caos y la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán.

Para el catedrático de la Universidad Europea, esta decisión ha supuesto el “mayor fracaso” en el primer año de mandato de Biden. “Es el momento más difícil a nivel exterior y casi a nivel global de su política”, detalla.

Tanto Peredo como Rodríguez coinciden en que el presidente demócrata no tenía otras opciones para la retirada de tropas de Afganistán. “Biden no hizo más que asumir y acelerar el acuerdo de retirada con los talibanes negociado por la Administración Trump”, ha señalado Rodríguez. “Estados Unidos ha escenificado una derrota cuando no era el caso y ha dejado en evidencia que todo este esfuerzo para construir algo que se parezca a un Estado viable en Afganistán ha fracasado con la inmediata vuelta al poder de los talibanes”, recalca.

00.27 min Anis, testigo del atentado en Kabul: "Vimos a la gente llorando y las mujeres y los niños con las caras ensangrentadas"

Con Biden en la Casa Blanca, Estados Unidos ha pasado a ser más crítico y menos complaciente con la Rusia de Vládimir Putin. Con las tensiones entre Washington y Moscú en aumento por la crisis ucraniana, el líder demócrata ha marcado las líneas rojas que no tolerará que cruce el Kremlin.

Aunque celebraron una cumbre en junio de 2021 y han mantenido varias conversaciones telefónicas, la relación entre los dos mandatarios no es particularmente cordial. De hecho, en una entrevista en marzo de 2021, Biden llegó a decir que creía que Putin era un “asesino”.

01.08 min Biden acusa a Putin de "asesino" y asegura que "pagará el precio por interferir en las elecciones"

Según José María Peredo, la relación entre los dos líderes es "propia de un momento de competición entre potencias y en el que Biden ha recuperado el papel protagonista de Estados Unidos implicado en la política internacional y no aislacionista como Donald Trump”.