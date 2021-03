El presidente estadounidense, Joe Biden, ha anunciado este jueves que Estados Unidos alcanzará este viernes las 100 millones de dosis de la vacuna administradas desde que él llegó al poder en enero, una de las principales promesas que había hecho para sus primeros tres meses en la Casa Blanca.

"Estoy orgulloso de anunciar que mañana habremos cumplido mi objetivo de 100 millones de dosis, semanas antes de lo previsto", ha dicho Biden durante un discurso en la Casa Blanca.

“Before I took office, I set an ambitious goal of administering 100 million shots in my first 100 days as president.



I’m proud to say that we’ll reach that goal tomorrow, just 58 days in.“