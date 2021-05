Biden recibe a la familia de George Floyd en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido este martes en la Casa Blanca a la familia de George Floyd, con motivo del primer aniversario de su muerte. Este hombre afroamericano de 46 años fue asesinado por el policía Derek Chauvin, quien se arrodilló sobre su cuello durante casi diez minutos.

Uno de sus hermanos, Philonise Floyd, ha reflexionado durante la visita que "si se puede hacer una ley federal para proteger a un pájaro, el águila calva, se puede hacer una ley federal para proteger a la gente de color". La reunión con Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, a puerta cerrada, ha sido "muy constructiva", ha valorado otro de sus hermanos, Terrence Floyd.

Para concluir este histórico encuentro, la familia ha levantado los puños y coreado el nombre de George Floyd, que se ha convertido en el símbolo de las víctimas de la violencia policial en Estados Unidos y sus últimas palabras, "No puedo respirar", han resonado como lema en las manifestaciones callejeras.

Biden ha elogiado el "extraordinario valor" de los familiares de George Floyd, que se han convertido en portavoces de la lucha contra los abusos policiales y en defensores de una importante ley que lleva su nombre y que se espera que provoque profundos cambios en la policía.

“Earlier today in the Oval Office, I met with George Floyd’s family. They’ve shown extraordinary courage over the last year, especially his young daughter Gianna, who I met again today. The day before her father’s funeral, she told me, “Daddy changed the world.”



He has. pic.twitter.com/gGIKqVIEFk“