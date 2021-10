Las autoridades de Rusia han detenido a la mayor defensora de los derechos de los inmigrantes en este país, Valentina Chupik, y han amenazado con deportarla. La acusan de haber presentado documentos falsos para vivir en Rusia como refugiada. "Me encuentro desde el viernes por la noche en un centro de reclusión en el aeropuerto de Sheremétievo" en Moscú, ha declarado Chupik a la agencia Efe en conversación telefónica.

Chupik ofrece asistencia jurídica a los inmigrantes en Rusia desde 2006, y ha sido detenida cuando regresaba de un viaje a Armenia. "Un agente del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) me dijo: "¿Pero qué esperaba usted? Usted ha denunciado continuamente la corrupción en el seno de la policía rusa. Ha presentado numerosas quejas contra los agentes. Ellos también se quejan. Debemos tomar medidas", ha explicado la activista.

La activista, que ha reconocido haber recibido la última beca de Caritas Francia, denunció en su momento que los inmigrantes son objeto diario de extorsión por parte de la policía rusa, abusos que se recrudecieron durante la pandemia y que pueden alcanzar varios cientos de dólares. "En los 2000 los enemigos de la policía eran los caucásicos. Desde hace diez años los enemigos son los inmigrantes procedentes de Asia Central", ha señalado.

Teme por su vida

La denfensora de los derechos de los migrantes cree que su vida corre peligro si vuelve a su país, aunque lo que más teme es que le impidan ejercer su labor al frente de la organización Tong Jahoni, que considera su "vocación". "No sé si me matarán. Lo que buscan es impedirme seguir haciendo mi trabajo. Si no me matan, seguiré ayudando a la gente. La defensa de los derechos humanos es mi vocación. No es un negocio, yo no gano dinero", ha subrayado.

El motivo formal para su detención es que Chupik ha presentado documentos falsos para vivir en Rusia como refugiada, algo que ella niega categóricamente, aduciendo que se somete anualmente a numerosas comprobaciones. Cree que su única salida es que aparezca "un tercer país seguro", que acepte darle asilo, aunque lo ve complicado ante la falta de documentos de identidad.