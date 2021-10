La importancia de saber qué hacer ante una catástrofe natural

La erupción del volcán de Cumbre Vieja no ha pillado por sorpresa. O al menos no a las autoridades. Como en otras catástrofes, los planes de Protección Civil han mostrado que las unidades de emergencias están preparadas, pero, ¿deberíamos estarlo también nosotros? Según ha contado la psicóloga Elvira Pérez a RTVE.es, la prevención es sumamente importante para ponernos a salvo: “Lo peor de las catástrofes naturales es que no las controlas” y esa sensación de descontrol hace "que la amenaza y el miedo sean mayores".

Las personas solemos reaccionar con ansiedad ante situaciones de incertidumbre como los desastres naturales, algo que puede llegar a paralizarnos y poner en peligro nuestras vidas. Para Blanca Alcanda, también profesional de la salud mental, el conocimiento de los planes de emergencias y otros protocolos es primordial ante este tipo de acontecimientos. De acuerdo con la psicóloga, la ansiedad surge al experimentar peligro sin tener la posibilidad de solucionar el problema, por lo que, "si sabes cómo debes actuar, eres más operativo".

Saberse el plan proporciona tranquilidad En un mundo en el que los desastres naturales son cada vez más frecuentes debido al cambio climático, son muchas las personas que se unen a los llamados preparacionistas o preppers, ciudadanos que tratan de ir “un paso por delante” de las catástrofes mediante la prevención y el análisis de las situaciones, porque consideran que “no tenemos que esperar que pase para preocuparnos”. Según ha contado a RTVE.es uno de ellos, Israel, contar con un plan de actuación es una manera de sentirse más seguro: “Proporciona más calma”. Maremotos, crisis sociales y económicas, ataques nucleares... Los preparacionistas se prevén para cualquier acontecimiento que signifique "el fin del mundo tal y como lo conocemos". Por este motivo, Israel lleva más de tres décadas formándose en el preparacionismo y ahora imparte talleres en los que comparte sus conocimientos de supervivencia con otros preppers. “Hay personas que se alteran con caérsele un café. Si te preparas para saber sobre cómo actuar ante un terremoto, se te cae un café y té parece una tontería”, ha agregado a RTVE.es. “Tenerlo todo bajo control es imposible“ No obstante y de acuerdo con la psicóloga Alcana, “tenerlo todo bajo control es imposible”. Aunque saber cómo actuar según un protocolo es importante, ya que ayuda a confiar en uno mismo y a sentirse seguro durante la catástrofe, “no hay que excederse”, puesto que la obsesión también puede resultar perjudicial a nivel psicológico. Para dar a conocer las pautas primordiales de prevención, Protección Civil ha elaborado recomendaciones de autoprotección ciudadana para los diversos desastres.

¿Qué se debe preparar ante una evacuación como la de La Palma? Para Israel, las conocidas como mochilas de emergencia o mochilas de 72 horas son indispensables ante las evacuaciones. Estos equipajes constan normalmente de elementos esenciales como documentación importante en soporte físico y virtual, medicamentos personales, ropa de abrigo, alimentos no perecederos para tres días, filtro de agua, mechero, radio a pilas, herramientas y linterna, aunque "depende de la catástrofe se necesita más una cosa u otra". La página web de Protección Civil anima también a preparar, ante el aviso de evacuación inminente, un macuto similar con un listado con teléfonos de emergencia y botiquín de primeros auxilios. No obstante, los preparacionistas optan por tener estas mochilas ya listas para su uso desde antes de cualquier emergencia: "Yo siempre recomiendo una mochila para cada miembro de la familia adaptado a sus necesidades". De acuerdo con Israel, los objetos personales como las fotografías también tienen cabida en este equipaje, pues "ayudan a sobrellevar las pérdidas". “Tener una mochila preparada te da una sensación de seguridad“ "Es algo muy puntual, pero es un mecanismo de defensa", ha opinado por su parte la psicóloga Elvira Pérez. "El hecho de tener una mochila preparada te da una sensación de seguridad" que "ayuda a mitigar la ansiedad y la incertidumbre". Asimismo, en caso de evacuación Protección Civil recomienda permanecer atento en todo momento a las instrucciones, así como utilizar las vías de comunicación fijadas por las autoridades. Volver unos minutos a tu casa antes de que el lava la sepulte: "¿Qué me llevo, si aquí está toda mi vida?"

Las 10 cosas a tener en cuenta ante una erupción De acuerdo con Protección Civil, durante una erupción pueden tener lugar procesos muy distintos, dependiendo de las características del magma y las del propio proceso de salida a la superficie. Más allá del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico y del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias que siguen las autoridades, los ciudadanos también pueden autoprotegerse con distintas medidas. En primer lugar, tener información previa sobre el territorio y sus peligros volcánicos es tan esencial como conocer el plan de emergencias establecido por las autoridades, las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. Mantenerse atento a las instrucciones de las autoridades a través de la radio u otro medio de comunicación ayuda también a conocer el nivel declarado de actividad volcánica (semáforo rojo amarillo o verde). ¿Qué hacer en caso de caída de ceniza volcánica? Aunque la erupción se desarrolle tranquilamente, Protección Civil aconseja no acercarse al volcán como medida de autoprotección, aunque, si debes permanecer en zonas adyacentes, se recomienda protegerse con cascos duros. En las áreas lejanas continúa siendo importante protegerse de las cenizas o la lluvia gracias a gafas protectoras como las de esquí y a mascarillas, pero nunca gafas de sol. Por último, el órgano desaconseja el uso del teléfono móvil y recuerda que las cenizas pueden hacer resbaladiza la carretera.