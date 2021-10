La fundación del chef José Andrés, World Central Kitchen, está colaborando en la isla de La Palma para que las familias afectadas por la erupción sigan recibiendo sin falta el menú del día.

“In La Palma, WCK’s Relief Team partnered with Correos, Spain's postal service, to help deliver fresh meals to families impacted by the volcano. Volunteers joined our team to help take meals door to door! On today’s menu? Rancho Canario, a traditional local soup. pic.twitter.com/CIu3ihxkGT“