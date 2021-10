Proteger sus vidas de un peligro inminente era lo urgente y por eso huyeron de sus casas con lo puesto. Algunos, como mucho, pudieron regresar durante unos minutos a sus viviendas para rescatar algunas pertenencias y volvieron enseguida a dejarlas atrás, mientras la lava del volcán de Cumbre Vieja avanzaba sin freno y devoraba, a su paso, algunos de esos hogares vacíos.

El segundo capítulo de la tragedia que vive La Palma llegó con el realojo de las más de 6.000 personas que han sido evacuadas, quienes viven, provisionalmente, en pabellones, cuarteles, segundas residencias, casas de allegados, coches o caravanas.

El testimonio de Jessica, una vecina del golpeado barrio de Todoque, resume la angustia que sienten miles de familias que lo han perdido todo de un día para otro. Su caso es especialmente duro porque el volcán ha dejado inhabitable su casa y le ha robado a su familia los ahorros, el trabajo y los recuerdos de toda una vida.

Vivir en una caravana dentro de un garaje en mitad de la tragedia

Aunque no tiene palabras ni fuerzas, dice, para expresar el dolor que siente, saca valor y explica ante las cámaras de TVE la difícil situación por la que pasa su familia desde que tuvo que ser evacuada. Lo hace mientras agarra con fuerza una estampa de la Virgen de las Nieves, a la espera de que le conceda "un milagro".

01.33 min La lava ha pasado ya por encima de cerca de 400 hogares: "Si pierdes la casa, lo pierdes todo"

"Nosotros primero estuvimos acampando, mi suegra dormía en nuestra caravana y mi suegro en un coche. Unos amigos tenían un garaje con un cuartito y nos lo prestaron. En el garaje metimos la caravana y estamos nosotros (cuatro) y en el cuartito les preparamos una cama a mis suegros. Por lo menos no nos cae la ceniza encima (...) Somos seis más mi perrito", explica la mujer, visiblemente afectada.

Jamás pensó que esa caravana en la que acababa de gastar los pocos ahorros que tenía acabaría acogiendo a su familia tras una desgracia como la que vive desde hace cuatro días su querida isla.

“Me la quitará el banco, pero mientras no me la quite dormiremos ahí“

"Hace seis meses que la tengo, pero no voy a poder pagar esa letra. Me la quitará el banco, pero mientras no me la quite dormiremos ahí", afirma Jessica a las puertas del pabellón Severo Rodríguez, al que ha acudido para recoger unas bolsas con comida que los voluntarios preparan para quienes, como ella, necesitan ayuda.

08.26 min Vivir en una caravana dentro de un garaje tras ser evacuados por el volcán: "Al menos no nos cae la ceniza encima"

Lo único que pudo salvar de su vivienda es la televisión, algo de ropa y unos anillos que acabará vendiendo para conseguir dinero. "Ahora no tenemos ni ahorros ni pensión ni casa ni trabajos ni una foto de mis hijos pequeños. Nada", lamenta la mujer, que cree que la tienda en la que trabajaba también ha podido quedar enterrada bajo las cenizas y el material volcánico.

Aunque sabe que el Gobierno de Canarias tiene previsto habilitar algunas viviendas para las personas evacuadas, cuenta que sus suegros, que son mayores, "no se quieren despegar" de ellos: "Prefieren estar en el garaje con nosotros a que les den un piso. Si hay uno para todos sí, pero solos no quieren estar".

Lo que ellos seis están viviendo en estos días, recalca, está siendo una tragedia. Lo único que puede hacer ahora, hasta que todo lo malo pase, es dar las gracias insistentemente a quienes les brindan ayuda y rezar, dice: "Esto no es un volcán, es el diablo".